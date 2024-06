Entre Ángela Aguilar y Christian Nodal "había una chispa" antes de que apareciera Belinda

La pareja del momento Ángela Aguilar y Christian Nodal han dado de mucho que hablar en los recientes días, tras hacer pública su relación el pasado 10 de junio, y se suman testimonios que aseguran ambos cantantes tenían química antes de que el intérprete de "Botella tras botella" comenzara su relación con Belinda en 2020.

Así lo confirmó a EL UNIVERSAL la conductora Andrea Escalona quien ha tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a la joven de 20 años e incluso han entablado una relación de amistad.

“Yo siempre la he encontrado como una niña linda, de valores, educada, de su casa, se me hace que la gente ha estado juzgando sin saber y es una niña, yo creo que las cosas van a caer bajo su propio peso y cuando ella quiera contará su historia y si no la quiere contar también está en su derecho de no contarlo.

“Lo que sé es que en algún momento existía esa chispa entre Ángela y Christian, pero de repente apareció Belinda y después se quedó con Cazzu, pero la química existía entre ambos desde antes, que no es algo reciente”, afirmó la anfitriona del programa “Hoy”.

Lee también: Ángela Aguilar y Belinda: el tatuaje que las une a Christian Nodal

Ángela y Christian, un cariño de tiempo atrás

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez comentó que la relación de los dos vocalistas de regional mexicano es algo que están retomando, pues dijo, esa chispa y cariño ya lo tenían desde hace muchos años.

“Esa admiración que se está convirtiendo en algo bonito y que ya hicieron público, a mí en lo personal me da mucho gusto. Yo quiero mucho a una niña como Ángela Aguilar, yo siempre he dicho que ella me encanta”.

Aunque le han llovido críticas negativas a Ángela, Andrea Escolona afirmó que toda la gente tiene derecho de decir su opinión y para ella es una niña muy linda, educada, con valores.

“Yo me esperaré a escuchar su historia, pero la respeto como figura pública y que siempre ha tenido una entrevista que darme y la quiero mucho aunque la he visto en algunas ocasiones para entrevistarla y me hizo el favor alguna vez de invitarme a su casa y convivir con su familia, le tengo estima.

“Para mí siempre ha sido una niña linda conmigo, en la distancia se ha portado bien, ha sido educada y linda”, concluyó la conductora, quien de lunes a viernes está al frente del matutino “Hoy” junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Raúl Araiza.

Lee también: Belinda se esconde: la cuestionan sobre el romance entre su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar

rad