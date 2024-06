Belinda prepara la revancha contra Ángela Aguilar

Como un arsenal, Belinda alista canción para salir con todo. Cercanos a la cantante dicen que el tema será una indirecta para Ángela Aguilar porque está mucho más familiarizada con el pasado de la historia de amor de la pareja del momento. Recordemos que la primera en grabar a dueto y haber tratado a Christian Nodal fue Ángela, por allá de 2020, luego Beli conoció y se hizo novia al cantautor, quien le dio el anillo de compromiso en mayo de 2021, para después romper a principios de 2022. Belinda no ha querido hablar y ha escapado a cualquier pregunta sobre el tema, pero ni falta hace que con la canción lo dirá todo… o casi todo.

M´Balia deja a sus fans con las ganas de una selfie

La cantante M´Balia siempre se ha caracterizado por ser amable con sus fans y atenderlos cada vez que se la encuentran en la calle, pero hay ocasiones en las que prefiere pasar desapercibida para evitar molestias, como ocurrió la madrugada de este domingo en donde fue captada como público dentro del Palacio de los Deportes durante el concierto I love dance; ahí, un grupo de admiradores se le acercó para pedirle una selfie, sin embargo, no se detuvo con nadie y siguió caminando entre la multitud por la pista de baile rumbo a una zona más cerca del escenario. Con ella iba su pareja Alex Tinajero y un grupo de amigos. La exintegrante de OV7 simplemente le dijo a sus admiradores: “síganme, vengan conmigo”, dejándolos sin foto.









Aqua, impactado con el recibimiento del público mexicano

Si algo es bien sabido es que los mexicanos son muy cálidos y cuando quieren a alguien lo demuestran, y este fin de semana al grupo danés Aqua, creador de éxitos como “Barbie girl”, le tocó sentir en carne propia ese cariño. Los intérpretes de “Around the world” se presentaron por primera vez en México este fin de semana, y nos cuentan que quedaron tan complacidos de su show que minutos después de regresar a sus camerinos del Palacio de los Deportes, los ocho integrantes de la alineación empezaron a festejar, tomando bebidas, intercambiando opiniones y hasta echándose una porra para agradecer al público de la capital mexicana. Además, el cantante Lene Nystrøm no dejaba de sonreír, pues no esperaban este recibimiento.

