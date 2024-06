Pepe Aguilar está frustrado por el romance de Ángela y Nodal

El intérprete de “Por mujeres como tú” no está enojado, pero sí frustrado, nos cuentan sus cercanos. Y es que, al recién anunciado noviazgo de su hija, Ángela, con Christian Nodal no le ve futuro; sin embargo, no le queda otra más que tolerar la relación que se hizo mediática desde el momento que los jóvenes cantantes la confirmaron, mientras Pepe Aguilar estaba celebrando su aniversario 27 de bodas en Japón. Ángela, además, tiene mucho mejor comunicación con su mamá, Aneliz, quien prácticamente se ha vuelto el puente de comunicación entre ellos.

Lucero Mijares firma con la misma disquer que su mamá

Lucero Mijares ya tiene compañía disquera: Musart, la misma a la que pertenece su mamá y que tiene gran parte del catálogo de Lucero. La artista, quien ya suena en las plataformas con los duetos que hizo, uno con su papá, Mijares, “Better”, y otro al lado de Mía, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, con la canción “La barca”. Ahora le toca lanzar su propio repertorio, que está definiendo con ayuda de sus papás y aprovechando el impulso que le dio el programa “Juego de voces”, donde el público conoció su rango de voz.





Lucero Mijares ha destacado por su talento vocal. Foto: Instagram





Señalan de fraude a Jonathan Becerra

Seguidores de Jonathan Becerra, quien forma parte de los 2000 Pop tour, se dicen decepcionados y defraudados por el contenido privado que el actor y cantante ofrece Telegram, al que se accede pagando 500 pesos con la promesa de ver material exclusivo, para adultos. Pero no, el joven de 31 años, quien cerró recientemente su cuenta en Only Fans para mudarse a esta otra, hizo enojar a sus 120 suscriptores porque sólo presenta material musical por el que a nadie le interesa pagar y que se podría ver en cualquier plataforma gratuita.