Benny Ibarra le rindió un tributo al amor, a la inspiración, al enamoramiento y a la Luna, el cantante nació una vez más en medio del aplauso del público que cantó con él no sólo sus éxitos de antaño, también los temas de su nuevo disco que sonaron por primera vez en el Teatro Metropólitan.

Afuera del recinto, donde por primera vez se presentó solo el integrante de Timbiriche, la gente disfrazada pasaba animada rumbo a la Alameda Central, el parque más antiguo de América, pero la cita ya estaba pactada: era una noche con Benny en el la intimidad del Metropólitan.

Unas cortinillas color naranja y amarillo dieron la bienvenida a la gente que acudió en pareja, con amigos, disfrazada, enamorada y también con el corazón roto.

En la primera parte del concierto, con el que Benny celebra 45 años de carrera, el músico de 55 años, que portó un traje color gris, compartió por vez primera en vivo sus nuevas canciones: "Nacer una vez más", "Luna", "Cúbreme de ti", "Siente el fuego" y "Somos amor".

"Todo es amor , somos amor", dijo entre alaridos; tomó la guitarra y agradeció a los presentes por cumplir la cita, el reencuentro pactado meses atrás.

"Gracias por estar aquí, es un honor, jamás había tenido la oportunidad de un Metropólitan para nosotros solos", expresó sonriente; dijo convencido que se trataba de una oportunidad de reconectar con canciones que son importantes para los fans.

Inició entonces un setlis con entrañables temas como "Cada mañana", "Uno", "Más de ti", "Cada paso" y "Calaveras", lanzado en 2010 y muy ad hoc al Día de Muertos.

Benny le pone nostalgia y romanticismo a la velada

Después de una pausa donde hizo un llamado a valorar la vida, el escenario se pintó de rojo y Benny reapareció con un atuendo de ese mismo color para llevar al público a 1992 con "Tonto corazón", "Vives en mi", y "Sutil dolor"; los acordes de "Sin ti", de Los Panchos, un tema de 1947, fue el preámbulo para el tema del mismo nombre en voz del artista.

Uno de los momentos más sentimentales de la noche fue cuando se unieron las voces de al menos 3 mil personas para cantar "Mía", una balada romántica que habla del dolor de la infidelidad; al unísono, como si se tuviera a un ex infiel de frente, se cantó:

"Si buscaste otros brazos, si te fue necesario, no tendrás que explicarlo, nunca voy a pedírtelo..."

El último tramo de la romántica velada estuvo integrado por éxitos como "Llueve luz", "Si puedo volverte a ver", "Cielo" y "Estoy", temas en los que el público se levantó de sus asientos para sentirse aún más cerca de Benny.

Con "Inspiración", de 2001, Benny le puso punto final a su reencuentro con el público, y unió la parte final de esta canción, con el título de la primera que cantó esta noche, "Nacer una vez más".

"Y sin palabras me calmas

Me llevas ahí, a descubrir

Todo lo vivo dentro de mí

Y en el silencio me amas

Y puedo vivir de tus suspiros

Que besan mi ser

Vuelvo a nacer... vuelvo a nacer... nacer una vez más".

rad