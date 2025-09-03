Más Información

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

FOTOS: Sedena reubica 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes en Campeche

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El catedrático Jorge Juanes recibirá hoy un homenaje

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

El MARCO hace una revisión a la obra de Gerda Gruber

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

Tropa militar realiza trabajo arqueológico en Campeche

Alejarse de la espectacularidad y compartir una experiencia emocional es lo que busca en su gira “Nacer una vez más”, en la cual el cantautor tocará por completo su más reciente álbum además de hacer un recorrido por su trayectoria de casi 45 años.

“No es un show de serpentinas y de fuegos, o de pirotecnia y esas cosas, eso lo hago con mi banda de chiquito o lo hago con otros proyectos como el 90s o con Cumbia Machine. Creo que al Metropolitano la gente va a venir a ser parte, más que de un espectáculo, una experiencia emocional.”, asegurá el cantautor durante un encuentro con los medios.

“Quiero que la gente venga y salga transformada de alguna manera, con una nueva idea o con un nuevo valor hacia la música que vamos a presentar, no solamente diciendo, ‘qué padre está lo de Benny’ sino, ‘qué padre es la música en vivo y qué padre en un momento tan complejo de la humanidad, de nuestro país y de esta ciudad’ y salir un poco más ligera o creer otra vez en el amor o reafirmar ese compromiso”, siguió.

Lee también:

“Nacer una vez más” se trata de el primer material discográfico inédito luego de 15 años de su último álbum “La marcha de la vida” (2010), principalmente porque Ibarra se mantuvo ocupado con otros proyectos como el teatro musical o en otras giras musicales como el 90s Pop Tour, sin embargo para el cantautor, fue un periodo de preparación para este momento.

“Es una aventura que llevo toda mi vida soñando sin duda, me he ido preparando haciendo muchas cosas a lo largo de mi carrera de casi 45 años y creo que todo se destila en el momento en el que yo tenga la oportunidad de pisar este escenario y presentar estas canciones por primera vez en vivo”, afirma Ibarra.

Lee también:

“Tengo la fortuna de haber estado involucrado en proyectos realmente interesantes, desde hace 15 años que no tengo un disco nuevo y ahora no soy el mismo, ya cambiamos un poquito, sin duda este próximo 31 de octubre se subirá al escenario Benny, Danny Seco, Jesucristo Superestrella, el Chento, el hombre de la Mancha, las pelis que tuve la fortuna de hacer con el maestro Héctor Bonilla, con mi adorada Lucero y todo lo que nadie ve, toda esa otra cosa que es la preparación o las horas de estar tocando guitarra”, añade.

“Nacer una vez más” se presentará el 31 de octubre en el Teatro Metropólitan, un lugar emblemático para el cantautor el cual aseguró haber visitado en muchas ocasiones apoyando a otros colegas y amigos, así como exponente en grupo, sin embargo está será la primera vez que tiene la oportunidad de hacerlo como solista.

“Va a ser la gira más importante de mi vida con el álbum más importante de mi vida”, afirmá el cantautor de piezas como “Cielo”, “Uno”, “Tonto corazón”, “Inspiración” o “Sin ti”, finalmente Benny aseguró que no tendrá invitados especiales durante sus conciertos ya que prefiere mantenerlo íntimo y personal, manteniendo una relación más profunda con el público.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo. Foto: AP/Susan Walsh/Threats

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, se declara en quiebra mientras su padre es el hombre más rico del mundo

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan. Foto: Giorgio Viera / AFP

Lanzan petición para cancelar concierto de Ángela y Pepe Aguilar el Día de la Independencia: "excluyen migrantes", acusan

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño. Foto: AP

Shakira enciende las redes con glamorosa sesión en la playa con pequeño traje de baño

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski cierra el verano 2025 con diminuto bikini nude en la playa