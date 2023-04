El pasado martes, el elenco de la puesta en escena Ugo, Pako y Joseluiz, no sólo pisó por primera vez el escenario del Nuevo Teatro Libanés para ensayar, también conocieron la escenografía de esta comedia.

“Teníamos imaginadas las puertas, los sillones, las escaleras que no existían, entonces hacíamos como que subíamos o que bajábamos, pero esto lo cambió todo”, explicó Héctor Suárez Gomís, uno de los protagonistas.

La obra trata sobre el intento de un hombre y su esposa, junto a los hermanos de este, para causar una buena impresión a una trabajadora social que dará el visto bueno para que adopten un hijo.

“Estoy sorprendido, veo a los actores muy sueltos, obviamente cuando te ponen un elemento nuevo empiezas a correr para saber si llegas pero vamos muy bien con todo lo que nos queda por delante, como los ajustes de luces y sonido”, explicó el director Nicolás Cabré, quien ya presentó la obra en Argentina.

Superar esta etapa es importante para el director, por eso hizo varias correcciones a todo el elenco, donde se encuentran Carla Medina, Pilar Boliver, Enrique Chi, Rubén Branco, Aarón Balderi y Alicia Comas, que ensayaron en esa ocasión; porque el siguiente paso es recuperar el ritmo que esta comedia necesita para lograr.

“Si bien no es un vodevil, es una comedia de puertas a medias, entonces hay muchas partes donde es una coreografía, por ejemplo, Héctor es el que lleva todo el ritmo, el que no puede parar, la obra es un tren que no debe disminuir su velocidad”, expresó el director.

Aunque minutos antes se había quedado atorada en una de las puertas, Medina fue de las que se adaptó rápido al lugar.

La producción de Ugo, Pako y Joseluiz tiene alrededor de dos semanas para estar lista para levantar el telón, porque el 21 de abril tienen ensayo general con público y el 26 de abril iniciará temporada.