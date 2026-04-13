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anuncia su próximo en la CDMX, pero no se trata de un recital cualquiera, sino del primer show que ofrecerán en el, hecho que emociona a sus fans y, simultáneamente, también preocupa a algunos de ellos pues, la preventa ya se acerca y afirman que no tuvieron tiempo suficiente para ahorrar para las entradas.

Los seguidores de la banda mostraron gusto por el logro de los zacatecanos han obtenido; no sólo emprenderán una gira en diferentes ciudades de España, que comezará el próximo jueves 16 de abril, sino que ahora aspiran a venues, en donde el aforo es multitudinario.

Por ello, sus fans celebraron el show, programado para el 29 de agosto, así como, a poco más de cuatro meses de que este se lleve a cabo, ya vatician que, posiblemente, será un día lluvioso, pero que ni la intempestividad del tiempo evitará que se reúnan con su banda favorita.

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"¡La más grande maravilla!"

"La reunión será un sábado perpetuo".

"Se cancela mi fiesta de 30 años, celebro mi cumple en el GNP con ustedes".

"Es el mes en que más llueve en la CDMX y más intenso, ni modo, ahí estaremos".

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Esa no es la única preocupación de los fans de Enjambre, sino el hecho de que la preventa será este 16 de abril y, en los comentarios, reconocieron que, en sólo tres días, no podrán reunir dinero suficiente para comprar boletos en buenos lugares o, en su defecto, que no tendrán la oportunidad de adquirirlos.

"Oigan, no mamen, den más tiempo para ahorrar".

"¿También entre lo del 50 por ciento de descuento de los jueves?".

"No mamen, Enjambre, dejénme ver, de dónde saco dinero en tres días".

"Pa´angustias... las nuestras, de alcanzar buenos lugares".

"Me espero al 3x1".

"Me hubieran dado un mes para tener más presupuesto, ni modo, tendré que dejar de comer".

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melc

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