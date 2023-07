En redes señalan a Wendy Guevara de ser agresiva por "problemas con el alcohol"

La competencia en "La casa de los famosos México" avanza y las emociones de sus participantes están cada vez más a flor de piel pues, pleitos y mal entendidos no se han hecho esperar. El más reciente de los escándalos ocurrió este viernes entre Wendy Guevara y Apio Quijano, luego de que la influencer confrontara al cantante, quien indicó que ella venía del "bajo mundo", por lo que la famosa se dirigió al integrante de Kabah muy molesta y, aunque se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia, en redes sociales han manifestado que no están de acuerdo con su forma agresiva de ser, la que sugieren deriva de sus supuestos problemas con el alcohol.

En el reality show de Televisa hay momentos clave en los que, habitualmente, se desatan las controversias; miércoles de nominación, jueves de salvación, viernes de fiesta y domingo de eliminación. En esta ocasión fue durante la reunión del viernes, cuando Wendy se exaltó y se acercó a las cámaras para enviar un contundente mensaje a las personas que ven el programa, al pedirles que no votaran para que Apio ganara la competencia, debido a que él se jactaba de no interesarle el dinero pues, cabe recordar, que el premio para la o el ganador será la entrega de 4 millones de pesos.

La petición hecha por la integrante de "Las pérdidas" llamó mucho la atención, debido a que a lo largo de las seis semanas que lleva el reality, Apio y Wendy han construido una buena amistad y se les ha visto muy unidos, sin embargo, no pasó mucho para que la misma Guevara aclarara que exploto contra su amigo debido a que Bárbara Torres le había comentado que el cantante había dicho que consideraba que tanto ella como "Barby" Juárez venían del "bajo mundo", descripción que no cayó en gracia de la influencer que, durante la competencia, ha abierto su corazón y narrado los momentos tan complicados que ha atravesado a lo largo de su vida.

Quijano trató de defenderse y, mientras exponía sus puntos, señaló a Wendy con uno de sus dedos, lo que aumentó la ira de la famosa y generó que las tensiones aumentaran. Sin llegar a ninguna resolución Quijano se retiró y Guevara, más calmada, entabló una conversación con Emilio Osorio, otro de sus grandes confidentes dentro de la casa, que la proveyó de otra perspectiva de la situación, pues le preguntó a Emilio si él consideraba que se había equivocado en la forma en que se dirigió a Apio, a lo que el joven contestó que no ya que, a su parecer, había sido de muy mal gusto la expresión que el cantante usó, debido a que él nunca podría entender todas las vicisitudes que ella había tenido que pasar para ganarse un lugar dentro del reality.

Esto dijo Emilio a Wendy, tras pelea con Apio

Wendy: "-Ay, Emilio. Yo prefiero ya irme a mi casa, que andar de p*nch* hipócrita y ojalá salga este domingo porque aquí ya no puedo más".

Emilio: "-¿Tú sientes que Apio es hipócrita?".

Wendy: "-Yo lo sentí en ese momento así... porque yo me ofendí por lo que me dijo. ¿Tú crees que yo la c*agu*?".

Emilio: "-No, yo creo que tú, aquí, te has ganado algo mucho más que todos nosotros, te voy a decir por qué Wendy, porque tú has sufrido en la vida más que todos, quizá tú no piensas lo mismo, mana, seamos sinceros, nadie ha sido prostituta, nadie ha tenido que pasar lo que pasas y eso es lo que te hace especial, c*br*n, por es o estás aquí, porque aunque a todos les duela aceptarlo, el estar aquí es un p*t* logro, Apio está en una cuna de oro".

El público no perdona los desenfrenos de Wendy

Y aunque más tarde, Wendy y Apio se reconciliaron entre lágrimas y abrazos, en redes sociales no ha pasado desapercibido que, cada viernes de fiesta, Wendy ha llegado a manifestar quejas a las personas que más quiere dentro de la casa, como ocurre con Nicola y, más recientemente, con Apio, pues aseguran que es su tendencia a beber alcohol en exceso lo que la lleva a reaccionar de forma violenta y con groserías al expresarle su sentir a sus compañeros.

Por esta situación, las opiniones se han dividido, hay quienes la defienden a capa y espada, pero también personas que ponen en tela de juicio su comportamiento, el cual tachan de injustificado, pues hay varios comentarios en redes que indican que el hecho de que sea muy simpática y auténtica no le da el derecho de comportarse así como los integrantes de la casa.

Algunos comentarios manifiestan:

"Todos los viernes es lo mismo, solo que ayer en vez de ser Nicola fue Apio".

"Wendy continúa teniendo mi apoyo, pero ojalá y cuando salga, su círculo cercano la ayude a darse cuenta que el alcohol no es su amigo y, si no lo controla, pues que no lo consuma".

"Cada viernes es lo mismo, oye y a Bárbara si la juzgamos por sus cambios y no´más porque Wendy es "querida" por todos no".

"Wendy necesita ir a terapia, lo siento pero es la verdad".

"Todo le justifican a Wendy, los demás también están jugando y todo lo que dicen o hacen se lo toman a mal, eso no está bien".

melc