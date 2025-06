La fiesta de los mil colores se llevó a cabo desde la mañana de este sábado, con la participación no sólo de activistas y la comunidad LGBTTTIQ+, también con diversas personalidades del mundo del espectáculo, que empatizan y son solidarios con la lucha por los derechos de este sector de la población.

Desde las 10 de la mañana, en la llamada Puerta de los Leones de Chapultepec, se dieron cita algunos famosos invitados a participar en el Pride 2025, entres ellos el siempre polémico Alfredo Adame, quien explicó que es el quinto año forma parte de este evento.

“Yo no tengo más que buenos deseos, cariño, respeto y admiración por la comunidad LGBT, estoy complacido que me hayan invitado, y de recibir tanto cariño de la gente”, expresó Adame.

Lee también: PRIDE TOGETHER 2025; la fiesta para celebrar juntxs lxs distintxs cuerpxs, músicas, edades e identidades

Pero a pesar de sus palabras, el actor descartó que pueda haber reconciliación con su hijo Sebastián, quien es abiertamente gay.

“Por lo que hicieron no existe la posibilidad, ni con él, ni con los hermanos, ni con la mamá. Cuando él llegó y me dijo, ‘papá soy homosexual’, me pare y le contesté, ‘te amor, te adoro, te respeto, te apoyo, y al primero que se meta contigo le rompo la madre”, explicó Adame.

El conductor compartió que también le dio un consejo a Sebastián, que nunca hablara de su orientación sexual con la prensa, porque lo podían utilizar para fastidiarlo a él; algo que sucedió cuando el joven dio a una entrevista al programa Ventaneando y eso es algo que no le perdona.

También Imelda Tuñón se hizo presente en una de las comitivas, pero antes de subirse a uno de los carros alegóricos se detuvo un momento a hablar con los medios y expresó su alegría porque la gente a pueda a salir a exigir sus derechos y también a celebrar lo ganado.

Lee también: FOTOS: Proyecta Monumento a la Revolución los colores de la bandera LGBT+ por el Pride 2025

Imelda también habló un poco del proceso legal que está llevando por conservar la patria potestad de su hijo José Julián, y que su exsuegra Maribel Guardia, también quería conservar, ya que esta semana se dio a conocer que la demanda se había resuelto a su favor.

“El proceso legal continúa, lo que si es definitivo es que la custodia está a mi favor, yo ejerzo la patria potestad, soy la mamá y nadie puede pelearme la custodia; hay algunos procesos legales que siguen, pero de eso no quiero hablar”, dijo Imelda.

La actriz señaló que tiene los documentos que la avalan como la poseedora de la custodia de José Julián, e incluso comentó que ya había hecho su testamento donde especifica que en caso de que le pase algo, el niño se queda con sus abuelos maternos; también confirmó que Maribel está en todo su derecho en exigir una convivencia con su nieto, pero eso es algo que decidirá un juez.

Lee también: Mujeres centennials quienes más visibilizan apoyo y derechos a comunidad LGBT+: encuesta; persisten desafíos para ese sector en el país

De igual manera confirmó que la relación entre ellas está rota, sobre todo por la forma en que la costarricense incitó al odio hacia su persona, sin olvidar que criticó su maternidad, algo que se le hace muy cruel porque ella jamás dijo que hubiera sido mala madre con Julián Figueroa (q.e.p.d.).

Conforme los carros alegóricos y la gente avanzaban rumbo al Zócalo, más personalidades se dejaron ver, por ejemplo, en un Turibus adornado con globos, paraguas y banderas de colores, iban Ednita Nazario, María Conchita Alonso y Denisse de Kalafe, quienes forman parte del show Despechadas.

“Toda mi vida he sido activista en defensa de los derechos humanos, porque aquí no se trata de pedir privilegios, sino de reafirmar que siendo humanos tenemos los derechos y obligaciones que nos impone estar en este planeta, así que yo me siento orgullosa y feliz, he estado en prides de Nueva York y Puerto Rico, pero nada como esto, es la celebración de la vida y de la identidad”, expresó Ednita Nazario.

La cantante brasileñas Denisse de Kalafe destacó que en esta fiesta era maravilloso ver a familias completas asistir a este evento, para ella la comunidad ha sido importante en su carrera y está a favor del amor, sin importar el género.

Lee también: Marcha LGBT+ en CDMX; ¿cuál es el origen de la frase "salir del clóset"?

“En el amor cabemos todos, cada quien como prefiera y sin juicio, por ejemplo, en Brasil ya está prohibida la palabra homosexual, ahora se dice homoafectivo, porque él afecto está en todas las personas, cada quien decide su mejor camino. Mi recado a los papás, apoyen a sus hijos en todas las decisiones que quieran tomar, para que un hijo sea triunfador tienen que apoyarlo”, comentó la intérprete de Señora, señora.

Para María Conchita Alonso comentó que ella siempre ha defendido que la gente tiene derecho a ser lo que quiera, siempre y cuando no se metan con otras personas; también celebra que sus canciones sean casi himnos para la comunidad LGBTTTIQ, las cuales eran atrevidas en su época pero hoy se pueden considerar hasta ingenuas.

En un pequeño escenario, a la altura del Ángel de la Independencia, la fiesta comenzó con la actuación de de Paty Cantú, quien lució los colores del arcoíris en su vestuario, lista para cantar algunos de sus temas, como "Afortunadamente no eres tú"; después fue ella misma quien dio paso a la artista dragón Jenary Bloom.

Lee también: Marcha Lencha: cuando el amor entre mujeres se hace consigna

También el teatro se hizo presente, con la participación se las protagonistas del musical Waitrees, comenzando por Aitza Terán que dijo:

“Nosotros somos una compañía de teatro, éste siempre ha sido un espacio seguro para podernos expresar en todos los colores, es un lugar seguro para nosotros y muchas veces nos ha salvado, si ustedes buscan un espacio acérquense al teatro”.

El Pride terminará esta tarde con un concierto donde actuarán Mariana Ochoa, Pablo Ruiz, Mariana Bo, Bellakath, Alejandra Ávalos, Kelly Burguette, Joshie Divine & Bryan Morín, Dominick, DJ Foxy, Ragazzi, Rey Arturo, Veralux, Dani Flow y Flor Amargo.