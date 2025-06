Hoy, 28 de junio, las calles se llenaron de color... y también las redes sociales. El Pride 2025 une a celebridades que alzan la voz, comparten sus experiencias, algunas por primera vez, y celebran con orgullo una fecha que ya es símbolo de resistencia, diversidad y amor.

Entre quienes se hicieron presentes está el referente de la electrocumbia, Raymix, quien compartió en su cuenta de Instagram su recorrido por Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El intérprete de “Oye Mujer” fue parte de uno de los carros alegóricos que este sábado recorrieron la avenida.

Raymix acude al Pride en CDMX por primera vez. Foto: Instagram.

Emocionado, el también productor expresó su alegría por vivir el Pride desde dentro:“Me encuentro en el Pride de la CDMX. Es la primera vez que vengo y pues estoy muy emocionado. Estaré saludando a mis amigos que me conozcan y me quieren, y que me acepten”, dijo entre risas.

Durante su travesía, Raymix recibió un collar con los colores del arcoíris, símbolo del movimiento LGBTQ+, y aprovechó para firmar autógrafos y enviar un mensaje claro: “¡Feliz Pride para todos!”

Fue en 2020 cuando el cantante decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual a través de un video en su canal de YouTube.“Soy gay, y eso no cambia nada de mí. La música seguirá siendo la misma”, afirmó en los primeros minutos del clip, donde también reveló que algunos empresarios del medio y colegas le habían sugerido no hablar sobre el tema.

“Hoy soy más libre, más feliz que nunca, porque ahora sé que puedo expresarme como en realidad soy, y además soy orgullosamente gay”, añadió Raymix, cuyo nombre real es Edmundo Gómez Moreno. Con ese “estandarte”, prometió llevar la cumbia “por todo el mundo”.

Pablo Alborán

Aunque no participó físicamente en alguna marcha, Pablo Alborán se unió a la celebración desde su perfil. El intérprete español subió a Insta una imagen de la bandera arcoíris con el mensaje:

“Respeto, amor, igualdad, diversidad… todo cosas buenas para hoy y siempre.”

También fue en 2020 cuando Alborán decidió hablar abiertamente de su orientación sexual:

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual”, expresó. En ese mismo mensaje, compartió que se sentía afortunado por tener el apoyo de su familia y su equipo de trabajo, pero también era consciente de que muchas personas no tienen ese respaldo.

“Siempre he luchado contra toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad: racismo, xenofobia, machismo, transfobia, homofobia... Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”, aseguró.

Pablo Alborán comparte un emotivo mensaje en el Pride 2025. Foto: Instagram.

Alfredo Adame

El nombre del actor Alfredo Adame no es ajeno al Pride de la Ciudad de México. Ha participado en varias ediciones y ha declarado públicamente su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, su presencia también ha generado controversia debido a las declaraciones que ha hecho contra su hijo Sebastián, quien es abiertamente homosexual.

En 2023, Sebastián manifestó su rechazo a la participación de su padre en la marcha, luego de que el Comité Gay Pride LGBTTTI+ CDMX lo invitara al evento. En entrevista con De Primera Mano, aseguró que Alfredo nunca lo aceptó por su orientación sexual y lo calificó de “homofóbico, transfóbico y misógino”.

“Él no me aceptó. Nada más utilizó el hecho de que yo fuera gay cuando le convino, en su pelea con el Cazafantasmas”, denunció Sebastián.

Adame negó estas acusaciones y aseguró haber apoyado a su hijo, aunque su relación continúa siendo tensa. Además, el actor ha sido señalado en otras ocasiones por realizar comentarios ofensivos hacia la comunidad trans.

Este sábado, durante un encuentro con la prensa, Adame fue cuestionado nuevamente sobre su hijo:

“Yo no tengo hijos. Tengo una hija de 44 años y dos nietos. Cuando lo tuve que apoyar, lo apoyé. Le dije: ‘te respeto, te amo, te adoro’, y después se agarró e hizo una pend… para tacharme de homófobo, de mentiroso. No se merece nada ese tipo”, expresó.

Foto: Instagram.

Dani Flow

El cantante de reguetón Dani Flow, cuyo nombre real es Víctor Daniel Ayala Valladares, también formó parte del Pride 2025 desde uno de los carros alegóricos. En un video compartido por la influencer La Bebeshita, envió un mensaje breve pero contundente:

“Siempre con la comunidad. Representando desde siempre. No es moda, así que arriba todo el mundo y ¡que viva el amor!”

Dani Flow ha sido una figura polémica no solo por sus letras explícitas, sino por su estilo de vida. Mantiene una relación con Jocelyne Lino, con quien tiene una hija, y también sostiene un vínculo con Valeria Zepeda, madre de su segunda hija. En redes suelen compartir momentos familiares como baby showers y dinámicas.

Dani Flow se presentará en el Pride 2025 de la CDMX. Foto: Instagram de la Bebeshita.

Imelda Tuñón y Eleazar Gómez

A la celebración se sumó Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia y viuda de Julián Figueroa. La actriz asistió a la marcha luciendo un atuendo llamativo de lentejuelas rosas, mallas azul eléctrico y un bolso a juego, y convivió durante el evento con el actor Eleazar Gómez.

En un clip grabado en el lugar, expresó:“Estoy en el Pride. Hoy es un día de defender los derechos, de marchar por todo lo que ha hecho la comunidad, por todo lo que se ha logrado... y para festejar también.”

Imelda Tuñón celebra el Pride 2025. Foto: Instagram.