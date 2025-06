Marcha LGBT+ en CDMX; ¿cuál es el origen de la frase "salir del clóset"?

La frase “salir del clóset” ha estado arraigada a la cultura por muchos años, pero ¿alguna vez te habías preguntado de dónde viene?

Hoy en día, la usamos para hablar de alguien que decide contarle al mundo algo muy personal, generalmente relacionado con su orientación sexual o identidad de género, pero esta expresión no nació de la nada. Tiene una historia interesante, cargada de valentía, luchas sociales y una buena dosis de metáfora.

Aunque suena muy actual, la idea de "salir del clóset" comenzó a tomar forma hace más de medio siglo, cuando muchas personas LGBTQ+ comenzaron a desafiar la norma de vivir en secreto.

Poco a poco, esa puerta cerrada (el famoso clóset) se transformó en un símbolo de lo que había que dejar atrás para vivir con orgullo y libertad.

¿Cómo se originó la frase “salir del clóset”?

La frase “salir del clóset” se tradujo literalmente del inglés “coming out of the closet” y está ligada a otra metáfora en inglés que es “to have a skeleton in the closet”, que significa “tener un esqueleto en el armario”. Esta frase hace referencia a tener algo secreto u oculto, algo que da vergüenza o que no se quiere contar al mundo.

De acuerdo con George Chauncey, autor del libro Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890–1940; Eric Marcus, autor de Making Gay History, una serie de entrevistas a activistas LGBTQ+; y a diversos artículos de la BBC Mundo; el “closet” representa una metáfora y está cargado de historia.

Significa un lugar cerrado, privado, oscuro, donde se oculta algo. En este caso, simboliza la ocultación de la orientación sexual o identidad de género por miedo al rechazo, a la discriminación o la violencia.

Representación de la metáfora "tener un esqueleto en el clóset". Foto: Archivo El Universal

¿Cuándo se empezó a usar y cómo evolucionó hasta llegar a “salir del clóset”?

A principios del siglo XX, ya se usaba la expresión "coming out" dentro de círculos homosexuales en Estados Unidos. Estaba inspirada en la presentación o el debut de una joven ante la sociedad y era una forma de decir que alguien se reconocía y participaba abiertamente en la comunidad gay.

Sin embargo, en los años 50, durante la era del “Pánico Lavanda” en Estados Unidos, ser homosexual era motivo de despido, encarcelamiento o incluso institucionalización.

En esta época el "clóset" empieza a simbolizar el ocultamiento obligatorio de la orientación sexual por miedo a represalias sociales o legales.

Fue a partir de los años 60s y 70s que, con el auge de los movimientos por los derechos civiles y el activismo LGBTQ+ (como el impacto de los disturbios de Stonewall en 1969), la frase tomó fuerza. Se convirtió en un símbolo de resistencia política y liberación personal. La idea era dejar de esconderse y vivir abiertamente.

Los años 70 y 80 fueron décadas para difundir la diversidad, el activismo y el orgullo. Organizaciones como el Frente de Liberación Gay promovían la salida del clóset. Se creó en EU el Día Nacional para Salir del Clóset, que ha sido celebrado cada 11 de octubre desde 1988.

Posterior a esto y a medida que se internacionaliza el movimiento, se adoptó la frase “salir del clóset” en América Latina.

Crean bandera gigante LGBT en el Zócalo 22/06/2025. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

¿Cuándo es la Marcha del Orgullo en la CDMX?

La 47° edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ se realizará el próximo sábado 28 de 2025 en la Ciudad de México. Este año el lema es “Diversidad sin fronteras. ¡Justicia, resistencia y unidad!”.

La marcha estará conformada por colectivos, estudiantes, activistas, familias, entre otros; quienes pintarán de colores a la capital del país. El punto de partida principal será el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma a las 10:00 am; y la ruta finalizará en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo.

El mes del Orgullo, también llamado Pride en inglés, no sólo pretende celebrar la diversidad sexual y de género; también busca visibilizar la discriminación y los crímenes de odio que siguen presentes en la actualidad en contra de la comunidad.

