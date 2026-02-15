“Si no amaramos nuestro trabajo, ya hubiéramos renunciado”. Miles de mexicanos se pueden identificar con las palabras de los trabajadores de la Cineteca Nacional, quienes ayer realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la sede de Xoco, exigiendo condiciones laborales justas.

Seguro médico, contrato, horario justo, reducción de carga laboral y salario digno es lo que incluyen las peticiones de los empleados de los tres recintos, quienes mostraron además su desacuerdo por las declaraciones de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en La mañanera del viernes.

“Queremos decirle que así seamos dos personas las que estamos exigiendo dignidad laboral se nos debe de dar, los que amamos nuestro trabajo, estamos aquí exigiendo lo que merecemos; no menos”, dijo uno de los voceros del movimiento.

El salario mínimo establecido en México ronda los 9 mil 582 pesos al mes, cantidad que supera a los 8 mil 700 que ganan, en promedio, los empleados de la Cineteca, que están contratados por honorarios.

Según la colectiva, la plantilla de la Cineteca Nacional de Xoco es de 340 personas, de las cuales 270 son contratadas bajo dicho esquema.

“Yo tengo plaza y me duele ver a mis compañeros que están en este estado de precariedad. Cuando me enteré que no les habían pagado el primer mes se me rompió el corazón. Y sí, todos trabajamos por amor al arte y porque nos gustan la Cineteca, el cine, ganamos poquito todos, nos han prometido un aumento salarial desde hace 13 años”, explica la coordinadora de cartelera Diana Gutiérrez.

“A parte de la necesidad romantizamos el lugar y por eso se sigue aceptando todo esto”, lamenta el encargado de tráfico y programación, Emilio Rivas, quien ganaba 6 mil mensuales en su primer contrato y cuyo sueldo no ha mejorado mucho luego de siete años.

El encargado de aprobar los sueldos y aumentos, de acuerdo a los empleados, es Vicente Casares, director de Administración y Finanzas de la Cineteca Nacional, quien también tiene entre sus funciones revisar las liquidaciones al momento de los despidos.

Un caso polémico al respecto es el de Daniel, quien luego de 10 años fue recortado en 2023 y hasta el día de hoy no ha recibido sus pagos correspondientes.

“Él trató de ofrecerme algún tipo de indemnización bajo sus condiciones, que obviamente no eran dignas y lo que hicieron fue que me retuvieron mis últimos pagos”, cuenta Daniel.

El seguro médico y las prestaciones de ley tampoco existen en la Cineteca. Lo único que se ofrece es una única doctora en Xoco para las tres sedes.

El supervisor de salas Ricardo Dávila asegura que se han realizado juntas y reuniones con autoridades para atender las peticiones.

Sin embargo, los empleados enfatizan que las reuniones con la Secretaría de Cultura se realizaron con una parcialidad muy pequeña de la plantilla y que no hay una fecha para una siguiente mesa de diálogo.

Por ahora, el paro activo en Xoco ayer dejó en claro que los empleados buscará unirse con otros en situaciones similares como Radio Educación, el CENART y el INBA, con el objetivo de lograr un paro general y así dignificar su trabajo.