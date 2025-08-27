En una de las zonas más peligrosas de Mexicali, donde los terrenos baldíos suelen convertirse en puntos de venta de droga, Cristian, un exnarcomenudista, salió de prisión con la idea clara de devolverle algo a la comunidad a la que tanto había dañado.

Su manera de hacerlo fue con un balón de futbol, una cancha improvisada y la convicción de que las mujeres podían ser las protagonistas de su historia.

De ese gesto nació Ángeles Soccer, un equipo fundado en la periferia de Mexicali, en la colonia Ángeles de Puebla, donde niñas, adolescentes y mujeres se entrenan en un espacio que antes estaba destinado a la violencia.

La historia llamó la atención del cineasta Roberto Ortiz y de la productora Luisa Bravo, que filmaron el documental Ángeles FC.

“Cristian tenía un poder de convocatoria impresionante en la comunidad. Se había apropiado de un espacio que antes era un punto de venta de droga y lo transformó en un campo de futbol. Eso nos hizo pensar: ‘si está haciendo esto, ¿qué más estará logrando?’”, recuerda Bravo.

El proyecto comenzó accidentalmente. El cineasta fue invitado a grabar una cápsula documental sobre un torneo infantil que nunca se concretó. Ahí conoció a Cristian, quien más tarde, tras salir de prisión, lo llamó para contarle que seguía trabajando con el equipo.

“Me empieza a contar la importancia que tienen las mujeres en el equipo, cómo ellas con sus trofeos y victorias habían creado la identidad del club más que los niños”, relata Ortiz a EL UNIVERSAL.

Lo que en un inicio parecía la historia de redención de un exdelincuente, pronto se convirtió en el retrato de estas mujeres.

“No quería hacer una película de un salvador ni de un héroe. Tampoco revictimizar a las morras. Queríamos mostrar la tridimensionalidad de Cristian y la fuerza de ellas”, explica.

El resultado es una película que muestra la dureza de la vida en la frontera, pero también la posibilidad de tejer comunidad desde el deporte. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Ángeles FC continúa su recorrido en festivales como Documenta Querétaro.