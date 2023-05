Emmanuel Palomares recuerda que Irina Baeva no quería aceptar que su noviazgo había terminado

Antes de que Irina Baeva emprendiera una relación con Gabriel Soto, sostuvo una relación con Emmanuel Palomares, la cual le costó mucho superar, como la propia actriz ha reconocido en distintos momentos pero, en esta ocasión, es el actor quien revivió el noviazgo que tuvieron hace unos años, pues recuerda que a su expareja le costó mucho trabajado darse cuenta de que lo suyo ya se había acabado, pues siguió luchando por el amor de Palomares por mucho tiempo.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Palomares que, en la actualidad, protagoniza "Perdona nuestros pecados", rememoró la época en que llegó a México, pues él es originario de Venezuela, región en la que ya estaba haciéndose una carrera en el mundo de las telenovelas, luego de que a sus 21 años obtuviera el antagónico de un melodrama venezolano, sin embargo, con el paso de los años y la situación política de su región, lo hizo buscar otro país en el que pudiera echar semillas y establecerse; fue entonces que su mánager le aconsejó que se trasladara a México. En esa misma época, Baeva dejó Rusia para convertirse en actriz pues, en la universidad, ya estaba estudiando español, por lo que ya era un idioma que dominaba.

Fue así que ambos coincidieron en el CEA de Televisa, donde se formaron para convertirse en los rostros de la pantalla chica, y en donde forjaron una bonita amistad que, posteriormente, se convirtió en un noviazgo, y aunque ambos han reconocido que experimentaron un amor muy fuerte, Palomares confió que si terminó con la actriz, porque fue él quien tomó la decisión, que fue Irina quien descuidó la relación, después de dos años de estar juntos, situación que al venezolano no le gustó, pues considera que Baeva comenzó a enfocarse por completo en su carrera.

"Luego de unos dos años, pues los ciclos terminan, y pues, como ella lo dijo, descuidó la relación; se habló, yo la sentía con ganas de crecer y enfocarse más en lo suyo, sentía que estaba mas enfocada en ella, y se vale, y yo estaba enfocado en mis cosas pero yo también quería la pareja, yo busqué la manera de que solucionáramos, hasta que entendí que había que seguir caminos individuales, comprendí que era mejor dejarlo ahí por el bien de los dos", confió.

Y aunque, en principio, el actor no quería entrar mucho en detalles, tuvo que reconocer que entre los dos hubo mucho amor, sin embargo, ha sido Baeva la que ha dado más detalles acerca del amor que compartieron y las dificultades que atravesaron, como lo hizo justamente en otra entrevista con Mara, la cual concedió años atrás, en 2021: "Empezamos a tener muchos problemas, no sé a qué se debía exactamente, si te soy sincera, creo que -a lo mejor- yo estaba mucho tiempo en la telenovela, grababa de sol a sol, era mi primer protagónico, casi no lo veía", contó.

Pese a que fue Baeva, según la versión de ambos, fue quien descuidó la relación, la actriz ha reconocido que le dolió mucho perder esa relación, por lo que siguió buscando al actor en muchas ocasiones pidiéndole una nueva oportunidad, pues tenía mucha fe en reconquistarlo y arreglar las cosas entre los dos, pero él ya no estuvo dispuesto, pues Emmanuel expresó que -en ese sentido- fue ella quien no entendía que las cosas ya se habían acabado.

"Finalizó la relación, dejando claro todo, de frente, porque ella lo sabía, pero no lo aceptaba en su momento, fíjate, y luchó por la relación", dijo Palomares.

"Sufrí como medio año, medio año en depresión, llorando, lo amaba mucho, la verdad" reconoció la actriz, por lo que un día decidió que se tomaría unas vacaciones en un sitio donde no tuviera señal, para no meterse a ver las publicaciones que Palomares compartía en su Instagram, pues reconoce que se la pasaba "stalkeándolo", hasta que se dio cuenta de que el actor ya estaba saliendo con una compañera de elenco, lo que la hirió tanto que -dijo aún con lágrimas en los ojos de rememorar ese momento-, al poco tiempo, se percató de que tenía que dejar todos sus sentimientos atrás y seguir adelante.

"Siempre le deseo lo mejor, no nos tenemos rencores, nunca entendí lo que pasó, pero no le guardó rencor, la verdad nos llevamos muy bien, lo quiero mucho", destacó.

