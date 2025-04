Un misterio que ha inquietado al hombre por siglos es saber qué sucede en el baño de mujeres, de qué tanto hablan ellas en este lugar, y gracias a Un baño de realidad el espectador descubrirá un poco de lo que ahí pasa.

“Esas conversaciones son íntimas, de amigas, aunque no conozcas a la otra; si tú ves llorando a alguien en un baño, te acercas y le preguntas; ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Queremos que se expanda el diálogo”, dijo la actriz Elyfer Torres, conductora de la emisión que se estrena el 8 de mayo por el canal de YouTube de MTV y el 14 de mayo en televisión por MTV, Comedy Central y Paramount Networks.

Elyfer Torres estará literalmente charlando en un baño con personalidades como Amalia Alarcón (defensora de los derechos de las mujeres), Avril Anaya (vocera de derechos humanos y voluntaria de Violeta Botiquín), Aisha Dose (creadora de contenido), y Michelle Rodríguez (actriz y activista contra la gordofobia), sobre temas como la salud menstrual, el body shaming, la igualdad y la violencia de género.

“Estas conversaciones son para que sepamos cómo está bien sentirnos y qué está bien cuestionar, son pláticas frescas, pero al mismo tiempo tenemos expertas, desde una ginecóloga hasta una sexóloga, que nos enseñan sin juzgarnos”.

Serán cuatro capítulos de media hora, en los que este grupo de mujeres entre risas, llanto y palabras de empatía, hablarán sobre aquello que las ha marcado y que seguramente muchas han vivido, buscando así conexión con su audiencia.

“Empezamos a hablar de cosas que nos duelen en el alma, que se tratan sí de violencia de género y de desigualdad, y cómo también ese dolor nos une. Me hubiera gustado tener estas charlas antes de que me diera cuenta de las cosas, pero creo es difícil, porque nuestras mamás no estaban dispuestas a hablarlo, estaban mucho menos informadas”.

La actriz también sostiene que las jóvenes actualmente tienen acceso a una cantidad mayor de información, sin embargo esto no es garantía de que reciban la correcta, y justo buscan en Baño de realidad abordar temas con verdad.

Este programa forma parte del plan 8M Infinito, que MTV y la ONG Plan Internacional realizaron para que las voces de las mujeres se escuchen todos los días y no sólo el 8 de marzo; Elyfer Torres no dudó en apoyar esta causa, haciendo uso de la notoriedad que ganó con trabajos como Betty en NY (2019), versión estadounidense de Yo soy Betty, la fea, o recientemente en la serie Yo no soy Mendoza (2025).

“Si presto mi voz para algo positivo o para algo en lo que yo creo, porque no ser feminista es como ir en contra de mí misma, entonces es como puedo ayudar a mi realidad, a la de mis amigas, la de mi mamá, la de todas las mujeres que me siguen; yo encuentro en esta forma la más eficaz porque, aunque voy a las marchas cada año, el impacto que yo pueda tener quizá se amplíe más con esta clase de proyectos”.

La actriz explicó que ella se ha movido en el activismo desde hace una década, cuando se dio el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, uniéndose a un movimiento que impulsaron varias escuelas de teatro que vieron en el arte una manera de reflejar el enojo sobre esta situación, y desde ese momento no ha dejado de alzar la voz.

“Te gana la empatía y la rabia, y dices ‘tengo que hacer algo porque, si no lo hago, no soy un buen ser humano’; he estado en movimientos diferentes, ahora tengo la fortuna de que otras plataformas se unan a esta misma forma de pensamiento. Somos muchas personas que tenemos esta alma activista”.