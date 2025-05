A la D'Alessio, como le llama el pueblo, le comenzaron a decir "La Leona Dormida" por la canción homónima que interpretó a finales de los 70s y que la retrataba como la percibían.

Y no estaban equivocados, porque si algo caracterizó a Lupita desde el inicio de su carrera, fue interpretar letras que en esa época eran atrevidas por retratar a mujeres liberadas del machismo y dueñas de su cuerpo.

En dicha canción se cuenta la historia de una mujer que se vuelve un volcán en erupción y amante sin medida, con un hombre que de verdad le devora el cuerpo y el alma.

Al final de cuentas, en su vida personal, tenía apenas 17 años cuando decidió contraer matrimonio con el también cantante Jorge Vargas, del que se separó siete años después, ya con dos hijos, por conductas machistas.

"Yo era una mujer adelantada a dejar unos hijos porque el marido te pega y te ofende, sabes que te los va quitar, el machismo sigue siendo machismo y conscientemente dije 'haz tu maleta, te va a quitar los hijos, te va quitar la casa, pero no permitas que tus hijos te vean así'. Entonces me fui hacia la puerta, el tomó a los niños para que me vieran y me fui", contó la intérprete a N+.

Luego vivió en unión libre con Carlos Reinoso, estrella chilena del equipo de futbol América y después se casó con el cantante argentino Sabú, para a finales de los 80s contraer matrimonio con uno de sus músicos.

En paralelo, su vida artística comenzó a subir. Si a mediados de los 70s podía aceptar cantar para la telenovela "Mundo de juguete", ahora tras ganar el concurso del OTI, que reunía a exponentes de todo el continente, elegía letras más maduras.

Lupita D'Alessio no es leona dormida, pero sí inocente y honesta

Canciones como "Lo siento mi amor", "Ya no regreso contigo", "Punto y coma", "Te doy de baja" y "Mudanzas" comenzaron a sonar en la radio con éxito y a vender discos. Se estima que durante su carrera profesional contabiliza 25 millones de álbumes comprados por su público.

"Sin sonar egocentrista, creo que fui un parteaguas, imagínate dejar un poco a tus hijos por el trabajo , divorciarse, esas cosas era condenadas, juzgadas, sin saber lo que hay detrás de las decisiones que cada mujer toma”, dijo Lupita, en su momento a EL UNIVERSAL.

Pero atajó:

“A mí no me gusta mucho usar esa palabra de empoderada porque creo que desde que tengo uso de razón las mujeres hemos sido muy valientes y muy trabajadoras y no somos mujeres que no puedan hacer algo solas, lo podemos y salimos adelante, si va haber una marcha feminista adelante, pueden contar con mi voz, si se hace con respeto y con mesura. Hay que ser prudentes si queremos que nos traten bien hay que demostrar y no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros.

Lupita D'Alessio y la herida abierta de cuando se alejó de sus hijos

Guadalupe Contreras Ramos, su verdadero nombre, nació en marzo de 1954. Con una carrera de más de 50 años, en 2019 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical. Pero no todo ha sido fácil

En abril de 1993 fue arrestada en el Aeropuerto de la Ciudad de México acusada de evasión fiscal, permaneciendo recluida por más de dos semanas. Y fue de los rostros conocidos que utilizó entonces el gobierno federal para demostrar que nadie podía estar fuera de la ley, aunque también se especuló que había sido en realidad una venganza, aunque sin pruebas.

A principios de este siglo, la también mamá del cantante Ernesto D'Alessio, reconoció haber usado drogas y sufrió un problema de tiroides. También tuvo desencuentros con la prensa por sus cambios de humor.

Este sábado, en la explanada del Zócalo capitalino, toda su historia musical estará a disposición de los festejos por el Día de las Madres.