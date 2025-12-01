Más Información

Ayer, Cassandra García Olea se coronó como durante el certamen de belleza celebrado en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León. La mexicana destacó al poner a prueba su talento y habilidades de oratoria.

La representante de Morelos, Cuernavaca, estará presente en la justa de Miss Mundo 2026 durante la edición 73, que se llevará a cabo en Botswana el próximo año. El concurso fue transmitido a través de redes sociales, donde cientos de espectadores siguieron el evento en vivo.

El jurado valoró el desenvolvimiento de cada una de las concursantes mediante entrevistas y pasarelas. Durante el proceso de evaluación, Cassandra demostró su preparación y compromiso, compitiendo en el top 15 con representantes de estados como:

  • Coahuila
  • Tabasco
  • Puebla
  • Chiapas
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Campeche
  • Durango
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Nuevo León
  • Baja California
  • San Luis Potosí

¿Quién es Cassandra García Olea, Miss México 2025?

Cassandra García Olea, de 23 años, es originaria de Hidalgo y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias. Además, está cursando un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales. Su interés por el modelaje la llevó a participar en certámenes locales y nacionales, donde desarrolló su experiencia en el mundo de la belleza.

Ahora, la nueva Miss México llevará a cabo diversas actividades en el país, incluyendo encuentros mediáticos y sociales. También iniciará su preparación física y profesional con asesorías en oratoria, sesiones de pasarela y actividades en comunidades.

Cassandra García Olea la se enfrentará a su siguiente reto: competir en Botswana siguiendo el formato internacional de belleza, donde se seleccionarán cuarenta cuartofinalistas, posteriormente semifinalistas y finalistas, hasta llevarse el título de la próxima Miss Mundo 2026.

A través de redes sociales, la reina de belleza emitió un breve mensaje donde dijo estar preparándose para Miss Mundo y agradeció a su seguidores por su apoyo.

"Iniciamos este día con mucha energía y listos para comenzar la preparación rumbo a Miss Mundo. Gracias a todos por ser parte de esta aventura, no voy sola, los tengo a todos ustedes conmigo."

