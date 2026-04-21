La tragedia que tuvo lugar en las Pirámides de Teotihuacán, ha sido asociada a la masacre de Columbine, una escuela secundaria de Colorado, EU, en 1999, cuando dos estudiantes asesinaron a varios de sus compañeros y a un profesor y, posteriormente, se quitaron la vida; en 2003, el cineasta Gus Van Sant hizo una película basada en estos hechos y, en la actualidad, está disponible en diferentes plataformas de streaming.

Uno de los motivos por los que el tiroteo en la zona arqueológica ha sido relacionado con los hechos en la Escuela Secundaria Columbine, es porque ambos tuvieron lugar un 20 de abril, sólo que con 27 años de diferencia.

Eric Harris y Dylan Klebold fueron los jóvenes detrás de la masacre, en la que perdieron la vida 13 personas, 12 estudiantes y un catedrático; los perpetradores también murieron, se suicidaron después de cometer el tiroteo.

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En 2003, cuatro años después de los acontecimientos, el director estadounidense Gus Van Sant, llevó los hechos a la pantalla grande, luego de rodar "Elephant", la película que retrata lo sucedido días antes de la masacre, así como el momento en que tuvo lugar el tiroteo, sin abordar o suponer qué sucedía en la mente de los perpetradores.

El cineasta eligió titularla como lo hizo, por el significado de la metáfora estadounidese "elephant in the room", la cual es utilizada cuando hay un severo asunto, una problemátrica notoria, de conocimiento público pero que no es abordada por la sociedad por lo incómodo que supondría hacerlo.

Los jóvenes son interpretados por Alex Frost y Eric Deulen, ambos actores debutantes; Van Sant también recurrió a varios actores no profesionales para que la película se tornase todavía más realista.

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La película forma parte de la "trilogía de la muerte" de Van Sant, conformada por "Gerry" (2002) y "Last days" (2005).

Rober Ebert, uno de los críticos de cine con mayor reconocimiento en la industria, reseñó la cinta, describiéndola como un acto "valiente y radical", celebró que el cineasta no recuerriera a ningún tipo de exageración y que, a pesar de ser una película violenta, por lo que representa una masacre, en el trasfondo, en realidad no lo era.

La cinta fue reconocida con la Palma de Oro del Festival de Cannes de ese año, Van Sant también se llevó el nombramiento de Mejor director.

"Elephant" está disponible en plataformas como Prime Video y HBO Max.