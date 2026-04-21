Cuando se estrenó Donnie Darko en 2001, el mundo vivía con el trauma de la tragedia de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York.

La cinta, que iniciaba con el motor de un avión aplastando la habitación de un chico estaba condenada al olvido, o eso creían los distribuidores.

Hoy, 25 años después, Richard Kelly, el director, que apenas tenía 25 años cuando filmó su ópera prima, recuerda cómo esa cinta ignorada por los cines mexicanos se volvió leyenda en los videoclubes y la piratería.

“Acababa de graduarme y necesitaba un guion para lanzar mi carrera. Recordé una historia de Virginia: un pedazo de hielo cayó de un avión y destruyó la habitación de un joven que no estaba en casa. Imaginé que era un motor de avión y el misterio creció de forma orgánica. Escribí el guion en un mes; el mismo tiempo que transcurre en la película”, dijo el cineasta en su visita a la Ciudad de México.

Al mezclar viajes en el tiempo, universos paralelos y el libro de La filosofía de los viajes en el tiempo, la gente tenía que verla muchas veces pa ra entenderla. Esto generó las primeras comunidades en internet en las que los fans debatían teorías y encontraban “easter eggs” (mensajes ocultos que incluidos en un filme), algo vital para que una cinta se vuelva de culto.

El misterio del 28

El destino de Donnie en la historia está marcado por una cifra: 28 días, 06 horas, 42 minutos y 12 segundos.

En la película aparecen algunos “easter eggs” con este número, como en la casa de los Darko, donde hay un calendario de pared en el que el número 28 resalta. Además, el vuelo del avión que pierde el motor es el 2806, sale de la puerta 42 y despega a las 12 (referencias directas al tiempo que Frank le da a Donnie), entre otros.

“La película se ha quedado conmigo y, cada vez que la revisito, encuentro ‘easter eggs’”, señaló Kelly.

Este número también se hizo presente en la producción: 28 días de escritura y de rodaje, un presupuesto de apenas 4.5 millones de dólares fue un estrés que casi consume al director.

“Fue aterrador, sentía que era mi única oportunidad. Perdí 11 kilos durante el rodaje; al final parecía una persona muy delgada”, dijo el realizador.

Si algo sostiene este rompecabezas metafísico es su elenco. Un joven Jake Gyllenhaal entregó la actuación que lo catapultó a la fama, acompañado por la química real de su hermana Maggie, también su hermana en la ficción.

El proyecto también tuvo ángeles guardianes como Drew Barrymore, quien con su productora Flower Films salvó la película, y Patrick Swayze que aceptó encarnar a un charlatán.

Donnie Darko llega a Cinépolis en versión restaurada en 4K.

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