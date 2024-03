Elenco de "Bandidos" revela los desafíos y aventuras en la nueva serie de Netflix

Para el elenco de la serie "Bandidos", era una gran oportunidad para su carrera el formar parte de esta producción, sobre todo porque el género de acción no es algo que se domine en el cine mexicano y latinoaméricano en general, así que debían demostrar que sí se puede hacer con buenos resultados.

"Todo fue un reto, aunque nuestro género no precisamente es acción, es aventura. Sobrevivirla fue muy duro, pero los valores de producción dan para que se pueda decir 'sí nos quedó', porque sí da miedo decir van hacer acción; pero ahí está y lo van a ver a lo largo de siete capítulos. Esta es una serie coral, entonces filmar escenas con secuencias de acción con ocho personajes, a 50 grados centígrados, fue muy entretenido y simplemente duro, muchas cosas pasaron pero fue muy gozoso", dijo Alfonso Dosal, protagonista de lal proyecto, que se estrena el 13 de marzo por Netflix.

La historia se centra en Miguel (Alfonso Dosal) y su cómplice Lilí (Ester Expósito), quienes encuentran un mapa que los llevará directo a un tesoro maya, por lo que deciden ir por él no sin antes formar un grupo de bandidos muy peculiar (Juan Pablo Medina, Andrés Baida, Nicolás Furtado, Juan Pablo Fuentes y Andrea Chaparro), cuyas habilidades les ayudará en su cometido y en sobrevivir, porque no serán los únicos que vayan trás el botín.

En esta serie Mabel Cadena interpreta a Inés, una guardia de seguridad que se topa con este grupo de delincuentes muy particulares, que le llevan a tener un leve coqueteo con el lado contrario de la justicia y la Ley.

"No le tengo miedo a los villanos y creo es lo más lindo de esta profesión, es el poder tener un mundo de posibilidades, de seres humanos, de vidas, creo que es lo que siempre pido; no me da miedo verme en los lados oscuros, pero en el caso de los Bandidos es vivir la aventura y dejar de lado la intensidad", dijo Cadena.

Pero Mabel señaló que el esfuerzo que los miembros de esta producción tuvieron que hacer fueron más allá de lo físico; en el caso de su personaje tiene un hijo sordo, por lo que debió aprender el Lenguaje de Señas Mexicano (LSM), algo que pocas veces se puede ver en una película de aventuras como ésta.

"No me puedo sentir más afortunada de estar acompañada de un grupo de actores, tenía mucho tiempo que no era parte de una serie coral, que me parece muy lindo porque se van entrelazando las historias de nuestros personajes, creo que al final la oscuridad está entre nosotros, pero también uno es motor del otro para sacar lo mejor de cada uno de los bandidos", señaló Mabel Cadena.

Entre los más intrépidos de este elenco están Andrea Chaparro y Juan Pablo Fuentes, quienes para preparar su personaje tomaron un curso de buceo y apnea, pero además ella decidió hacer casi todas sus escenas de acción, aunque sí tuvo que ceder en algunas que era demasiado riesgosas y dejó que su doble las hiciera.

Para Juan Pablo Medina el trabajar en Mérida fue sensacional, por los diversos escenarios naturales que tuvieron a su disposición y el cariño de los pobladores, aunque en una ocasión tuvieron que filmar con una temperatura ambiente de 53 grados centígrados, lo que les complicaba mucho trabajar, sobre todo para él que no puede correr como antes lo hacía pese a la prótesis de su pierna.

"La idea de esta serie es perfecta, hacer la búsqueda de un tesoro donde se incluya toda nuestra cultura y nuestro pasado es sensacional, por eso creo que es un gran acierto de Netflix; esperemos que esto vaya a más y que la gente vea que nosotros también podemos hacer este género", dijo Juan Pablo Medina.