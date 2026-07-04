“¿Y si sí? ¿Y si unas chavitas de Querétaro sí pegan en la música?”, se pregunta Adriana Mursec.

Ella, junto a su hermana Anitza y las también hermanas Renata y Emilia Ramos, son la respuesta con Electrify, banda que ya puede presumir de haber tocado en el Estadio GNP con Avenged Sevenfold y de tener su primer disco publicado.

En solo año y medio este cuarteto, que va de los 15 a los 17 años de edad, construyó una carrera en la música que para otros toma más tiempo, culminando con “Chaotic!,” y “It's So Chaotic”, logros que quieren utilizar para inspirar.

“Nosotras no lo queremos ver como:´ah, somos una de las muchas bandas que lo intentan y lo logró´. No. Queremos demostrarte que se puede, no queremos ser la una en un millón, queremos ser la que te va a inspirar para que tú también te unas a esta ola de revivir el rock y que todos podamos conservar este género que es tan lindo”, dice Ani a EL UNIVERSAL.

Con la mente abierta, la banda busca que, con su ejemplo y el de otras colegas de la escena como The Warning, el público se de cuenta de que hay que apoyar a las mujeres que ya están en la escena y aquellas que van iniciando.

La representación femenina en el rock mexicano es escasa en el ojo popular, pero en el under son varias las que han elegido este género, lo que las hermanas Mursec consideran debe recibir más reconocimiento para que en un futuro deje de ser un tema de conversación por su rareza.

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“Es lo que estamos buscando, que haya muchas más representantes mujeres en el rock, y que se les apoye más a todas las que sí están en la escena y que no reciben el suficiente reconocimiento”, comenta Adriana.

Las queretanas compartirán escenario con bandas como Caifanes en el Pulso GNP el 10 de octubre y con Los Daniels el 29 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

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