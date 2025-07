Elaine Haro está más que convencida de su participación en "La Casa de los Famosos México". Esta mañana, la actriz se convirtió en la última habitante del reality en ser anunciada y aseguró que ni su edad ni su experiencia en el espectáculo la van a limitar o intimidar ante personalidades relevantes del medio.

“El chiste del reality es meter a personas de diferentes edades, de diferentes rubros y es lo mismo que pasa en esta temporada y creo que, en realidad ,mi edad me va a impulsar”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque, a los 21 años, los jóvenes suelen estar pegados a las redes sociales, Haro aseguró que una de las cosas que más le emocionan de entrar a la casa, es darse un respiro del mundo digital.

Lee también Elaine Haro, la nueva integrante confirmada de "La casa de los famosos": "no la pensé ni un segundo"

Muchos de sus compañeros ya han confesado sus temores y los demonios con los que entrarán al programa; sin embargo, para Elaine, esta es una parte de ella que descubrirá junto al público.

"No he encontrado mi demonio, o eso creo; es más, probablemente lo encuentre dentro de la casa. Ojo no soy perfecta, soy humana y cometo errores, pero me considero una persona que le gusta convivir, que le gusta esta cosa de estar encerrada y por eso es que si tengo algún demonio ya lo descubriré adentro”, agregó.

Haro tiene claro su objetivo: dar a conocer su historia, es por ello que no teme a las consecuencias negativas que el experimento pueda traer a su carrera, y es que, afirmó será tal cual es fuera de los reflectores.

"No puedo fingir en mi vida real. De las cosas que más me chocan de las personas es que finjan o que actúen algo que no son y es algo que siempre llevaré conmigo: ser fiel a quien soy, a mis límites, a mis pensamientos y ser como soy aquí afuera”, finalizó.

Lee también Ninel Conde, cansada de que su ex, José Manuel Figueroa siga hablando de lo que los unió: "no le den pantalla a violentadores"