Guadalajara.- La mala atención de las autoridades al asesinato de Paco Stanley, hace 24 años, es una de las causas de la crisis de justicia que se vive hoy.

Eso considera Diego Enrique Osorno, cuya serie documental "El Show: crónica de un asesinato", estrena mañana en la plataforma ViX+, conteniendo más de 70 testimonios entre ellos los afectados directos como Mario Bezares y Paola Dorantes.

El 7 de junio de 1999, después de conducir su programa televisivo como todas las mañanas y tras desayunar en un restaurante al sur de la capital mexicana, Stanley fue acribillado abordo de su camioneta.

Además del ruido mediático, las autoridades comenzaron a detener a un grupo de personas que finalmente fueron liberadas, y el caso se quedó sin resolver.

“El hecho de que no se hubiera resuelto y generado toda esta estridencia, me parece que afectó la transición de un régimen hegemónico que teníamos del PRI, a este régimen que tenemos pluripartidista y, en materia de justicia, hoy, tenemos una crisis muy grande y una hipótesis que tengo ahora es que en buena parte fue por no haber atendido de manera correcta, tanto autoridades, medios y sociedad, el caso Stanley”, considera Osorno.

“Si se hubiera atendido, si se hubiera resuelto, quizá hubiera sido un precedente positivo y hubiéramos tenido una situación de procuración de justicia menos lamentable de lo que tenemos hoy en día”, subraya.

Destaca que desde su punto de vista, los grandes problemas de hoy tiene su origen en la década de los 90.

"El Show, crónica de un asesinato", está confeccionada por cinco episodios. El primero de ellos, presentado la noche de ayer en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, crea el marco de referencia de lo sucedido.

Osorno se ha desenvuelto en el periodismo de investigación y el género documental. En su filmografía se encuentra, entre otros, "El alcalde", "Vaquero de mediodía" y la serie "1994".

“(El Show) Tiene que ver con la revisión del caso, hay muchos elementos nuevos y ojalá implicara una investigación oficial, pero luego hay una segunda capa que tiene que ver con el análisis político social que implicó para lo que somos como país y hay una tercera que es el aspecto humano.

“Benda (Bezares, esposa de Mario) no estuvo presa, pero fue muy participativa en esos acontecimientos, creo que hay una revisión de sus propias historias; hay muchas leyendas, yo me asombraba de tanta teoría, de estupideces, lo que si creo es que (la serie) es algo fresco, lo más cercano que se ha estado de la verdad”, expresa.