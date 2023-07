El rotundo cambio físico del actor que interpretó a “Stevie Kenarban” en “Malcom in the Middle”

“Malcom in the Middle” es una de las series más reconocidas de la televisión internacional. Con siete temporadas emitidas desde el año 2000, se transformó en todo un fenómeno que marcó a muchas generaciones. Sus personajes también fueron de gran importancia y muchos de ellos luego se han destacada en otras producciones.

Craig Lamar Traylor. Fuente: Instagram @malcolm_in_the_middle_serie

La serie que tuvo como protagonista al actor norteamericano Francisco Muniz, también dejó a otros personajes grabados a fuego en la memoria de los espectadores y fanáticas de “Malcom in the Middle”. En esta oportunidad, traeremos al presente el recuerdo del personaje “Stevie Kenarban” que fue interpretado por Craig Lamar Traylor.

El rotundo cambio físico de “Stevie Kenarban”

El personaje “Stevie Kenarban” era uno de los mejores amigos de Malcom y se caracterizaba porque tenía problemas pulmonares y se movilizaba en silla de ruedas. Quien lo interpretó fue el actor norteamericano Craig Lamar Traylor que en la actualidad tiene 34 años y luce totalmente distinto a como lo recordamos de la serie.

Craig Lamar Traylor. Fuente: Instagram @malcolm_in_the_middle_serie

Craig Lamar Traylor recibió muchos elogios por su participación en “Malcom in the Middle”, aunque antes ya había demostrado sus dotes actorales en un episodio de “ER Emergencias” y en la película “Matilda”. Sin embargo, la serie fue lo que le dio un gran salto de fama y le abrió las puertas para ser parte de “Dance Fu”, “Fred & Vinnie” y “This Bitter Earth”.

Alejado un poco de la actuación, el intérprete de “Stevie Kenarban” hoy se muestra como un joven totalmente atlético, con tatuajes en su cuerpo y looks muy llamativos. En algunas oportunidades, Craig Lamar Traylor ha ostentado largas rastas y modificaciones en algunas extremidades de su cuerpo, distanciándose muchísimo del jovencito que conocimos en “Malcom in the Middle”.