“El planeta de los simios” vive su ocaso tiránico

El legado de César, el primer chimpancé que incitó a la rebelión de su especie, se convirtió en una leyenda. Han pasado varias generaciones desde su muerte, pero ha surgido un nuevo régimen: un mundo donde dominan los simios, mientras los humanos deben esconderse entre las sombras con tal de asegurar su supervivencia.

El planeta de los simios: nuevo reino es la más reciente entrega de la saga de 20th Century Studios, que llega hoy a cines. Dirigida por Wes Ball, se adentra en la era de bronce de los simios, donde esta especie no sólo supera en número a los humanos, sino también en su afán por apoderarse de tecnología que les permita controlar su destino y, probablemente, el de los humanos.

En la cinta, los simios han creado una sociedad basada en clanes. Noa, un joven simio del Clan de las Águilas, descubre que su tribu corre un gran peligro debido a Próximus y su séquito, un simio casi mesiánico que ha pervertido los ideales de César. Sin embargo, la irrupción de Mae, una joven humana, puede alterar los planes de este líder tiránico. La cinta es protagonizada por Owen Teague (Noa), Freya Allan (Mae) y Kevin Duran (Proximus César).

“Tuve que averiguar cómo (mi personaje) iba a ser una humana salvaje. Esencialmente, se redujo a que volviera a mi infancia y fingiera ser un animal”, explica Freya Allan, recordada por The witcher.

Tuvieron que pasar siete años para que una historia del Planeta de los simios regresara a la pantalla grande. Este nuevo filme, con guión de Josh Friedman (creador de la serie de ciencia ficción Fundación), también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente.

“Sentimos una especie de derecho de propiedad sobre el planeta que se nos ha dado y en realidad no es nuestro, no nos pertenece; realmente estamos abusando de él. Si seguimos haciéndolo, sólo nos haremos daño a nosotros mismos”, cuenta el actor Owen Teague, quien actuó también en la película It.

“Hay una especie de esperanza, de paralelo a una potencial fatalidad y tragedia. Es interesante porque los espectadores están realmente haciendo el mismo viaje que los dos personajes principales: explorar un mundo nuevo”, comenta Freya sobre los temas que rodean a El planeta de los simios: nuevo reino.

Las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en esta cinta, en especial para Proximus César, el simio líder que amenaza la armonía de los clanes. Sobre el rol de la Inteligencia Artificial, que hoy está tan presente en nuestra sociedad, Owen Teague comenta: “Creo que la importancia de la verdad se ha perdido debido a las capacidades de la IA, vamos a tener que averiguar cómo lidiar con eso. Lo que personalmente me da mucho miedo”.