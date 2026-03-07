Los Panchitos, la pandilla juvenil popularizada como la más peligrosa del rumbo de Tacubaya y Santa Fe desde fines de los 70, durante los 80 y hasta ya entrados los 90, ha brincado al cine.

Lo hace con el documental Sex Panchitos, dirigido por Gustavo Gamou y que estrena en la Gira Ambulante, donde varios de ellos aparecen en su situación actual, muy lejana de como se les conoció.

Es cierto que admiten haber hecho muchas tonterías y equivocaciones, pero también aseguran que fueron satanizados por los medios de comunicación y la autoridad, la cual incluso llegaba a sembrarles droga y enviarlos a prisión, de la que salían rápido por ser menores de edad.

“Hubo una película que se hizo en el 85 (La banda de Los Panchitos) que nos satanizó, nos pusieron hasta de violadores. Nos echaban la culpa de todo; había otras bandas, pero siempre nosotros éramos los culpables. A mí me agarraron y, bueno, tuve que pagar mis errores”, dice a EL UNIVERSAL Javier Maya, exPanchito y que ahora es creador de la música de este largometraje.

El Teto y Paco Banda eran de grupos que formaban la pandilla. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

“Hoy trabajo la madera, pero también soy tallerista; tenemos un colectivo que se llama Nadie es invisible y ayudamos a la niñez de distintas zonas con talleres de música y arte”, abunda el expandillero.

En su auge, la pandilla llegó a reunir entre 50 y hasta 500 jóvenes, identificados por su estética punk y su gusto por el rock, y se convirtió en uno de los grupos más temidos, y también más mitificados, de la capital se adentra al mito.

Sex Panchitos es una historia que comenzó hace una década, cuando Gamou (La palomilla salvaje), habitante de la zona, decidió hacer algo relativo al barrio. Tocó la suerte que un señor que vende periódicos lo invitó a una fiesta.

“Y resultó que era de Los Panchitos porque él era tío de uno de ellos. Yo de Los Panchitos sabía, como muchos, una historia alimentada por rumores, chismes y leyendas. Aún ahora los taxistas te dicen que no entran a su zona, que te dejan hasta cierto punto y ya, justo por esa leyenda”, comenta.

La película se dio de manera orgánica, cuenta el cineasta. Muchos le decían que no se metiera a esos lugares porque serían asaltados.

“Y nunca pasó. Llegábamos caminando y hasta protegidos nos sentíamos; nos abrieron sus puertas y compartieron historias. Para mí el aprendizaje fue ver que hay que encontrar la fuerza necesaria para levantarse”.

Sex Panchitos se proyectará este sábado en el Centro Cultural Académico Teatro Casa de la Paz, el próximo miércoles en la Cineteca Xoco y el día 14 en la Cineteca de las Artes, donde Maya ofrecerá un concierto.

