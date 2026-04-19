En semanas recientes, el público mostró interés por los temas de espectáculos que traían consigo una oleada de información fresca.

El miedo de interpretar a Dewey

Si hay un personaje de televisión que se robó el cariño del público millennial, es sin duda Dewey, el cuarto hijo de los Wilkerson de la serie Malcom el de en medio; por eso cuando los productores quisieron realizar una nueva entrega de esta historia y el actor Erik Per Sullivan, no quiso subirse al proyecto, fue Caleb Ellsworth-Clark quien alzó la mano para reemplazarlo con el temor de no llenar las expectativas.

"Crecí viendo la serie, sé que Dewey era uno de los favoritos del público, pero también era uno de mis favoritos y creo que era consciente de que, tal vez, la gente se sentiría decepcionada de que Erik no volviera a participar en la serie, supongo que no quería arruinarlo", expresó Caleb en una entrevista con la revista People.

Con este sentimiento dijo haber llegado al set, pero aseguró que el resto del elenco lo recibió muy bien y lo apoyaron para que todo resultara como debía, lo que le hizo recobrar la confianza en escena.

"(Estaba) muy, muy nervioso al llegar, (pero) fueron muy cálidos y acogedores, tenía mucho miedo de llegar, pero todos me cuidaron muchísimo y me hicieron sentir como en casa, así que les estoy muy agradecido", destacó.

De youtube a los cines

La serie animada de corte independiente The amazing digital circus, tendrá una corrida en cines para su episodio final, así lo dio a conocer esta semana el estudio Glitch Productions, la cual se llevará a cabo del 4 al 7 de junio en varios países de Latinoamérica, incluido México a través de la cadena Cinemex.

Se trata de los episodios 8 y 9, los cuales fueron unidos para una sola experiencia cinematográfica de aproximadamente una hora, bajo el título The amazing digital circus: el último acto. La historia se sitúa en un momento donde el equilibrio del circo digital se rompe: Caine desaparece y el entorno que mantenía cierto orden queda en penumbra. A partir de ahí, los personajes enfrentan lo único que permanece constante: sus propios recuerdos, errores y traumas.

La preventa de entradas comenzará el lunes 13 de abril a las 12:00 horas. Los boletos podrán adquirirse tanto en línea, a través del sitio de Cinemex, como directamente en taquillas. Es la primera vez que un producto nacido en internet tenga este crossover a una versión cinematográfica, para después pasar a las plataformas digitales, en este caso irá a Youtube y a Netflix el 19 de junio.

Los fans de Soda Stereo quieren a Cerati aunque sea en holograma

El martes pasado se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes el concierto Soda Stereo Ecos, que reunió a los integrantes originales de esta banda argentina, quienes volvieron a tener al frente del show a Gustavo Cerati (q.e.p.d.) gracias al uso de un holograma.

A pesar de que se trataba de un espectáculo especial para los fans del rock en español, por la presencia virtual del cantante, hubo un respuesta tan contundente como se esperaba por parte del público, que no lograron llenar el recinto, aún así muchos estuvieron felices de que se realizara algo así, entre ellos algunos adolescente.

“Para los que estamos jóvenes como yo, que no tuvimos oportunidad de vivir esta experiencia cuando estaba con vida, pues, y es lo único que nos queda, pues sí, o sea, es como o sea, sí, digo, yo lo agradezco el tener esta oportunidad”, dijo Nicolás quien acompañó a su padre.

Entre los veteranos estaba Rodolfo Alfaro, que calificó este concierto como el mejor tributo que puede haber para una de las voces que hasta el día de hoy se considera como una de las más importantes del rock en español.

Enanitos Verdes nuevamente de luto

El rock en español sufrió una nueva pérdida, en esta ocasión fue Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, que el pasado 13 de abril falleció en su natal Argentina, después de haber pasado varios días hospitalizado.

La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de la ciudad de Mendoza, Diego Gareca, quien destacó su legado musical en Latinoamérica, aunque no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimiento, se sabía que enfrentaba una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo. Su sepelio se llevó a cabo en total intimidad, sólo con su familia y amigos más cercanos.

En los últimos años, la salud de Staiti se había visto comprometida. En 2024, durante una visita de la banda a México, contrajo una bacteria intestinal que le provocó una fuerte deshidratación. A esto se sumaba su diagnóstico de enfermedad celíaca, padecimiento que afecta la absorción de nutrientes. Una de sus últimas presentaciones en México fue en el Vive Latino 2026.

Los Ángeles Azules ahora en el bel canto

La agrupación originaria de Iztapalapa, se suma otro logro en su carrera artística, porque este fin de semana fueron contemplados para compartir el escenario con un artista de talla internacional y una de las figuras más importantes de la ópera, Andrea Bocelli, con quien compartieron escenario este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Pero esta no ha sido la única vez, su destreza y popularidad los ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Nicki Nicole ("Otra noche"), Cazzu ("Tú y tú"), María Becerra ("El amor de mi vida"), Vicentico ("Cómo te voy a olvidar"), Carlos Vives ("Cumbia del corazón") o Juanes ("Por un perro"); y del viejo continente también compartieron créditos con David Bisbal ("Quiero ser yo"), Miguel Bosé ("Duende") y Ana Torroja ("Ay amor").

Junto a Belinda, los músicos estrenaron "Por ella", tema que formará parte del álbum oficial que la FIFA está preparando con motivo de la justa futbolera que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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