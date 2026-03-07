La industria del cine puede dar fama y glamour a los protagonistas de sus historias pero, ¿qué pasa con aquellos actores que sirven como soporte y que dan verdadera vida a lo que se ve en la pantalla?

“Es difícil romper con ciertas inercias de estratificación ridícula que tienen los rodajes, es absurda la diferencia de tratos que recibimos los actores cuando filmamos respecto a la mayoría del crew (equipo), y aún peor los extras, que son muy menospreciados en los rodajes”, explica el director Fernando Bonilla.

Es por eso que junto a la compañía La Mochila decidió montar la puesta en escena Piedras en sus bolsillos, en la cual se realiza una crítica a esta dinámica de trabajo en una industria tan difícil como la cinematográfica, pero a través de una comedia con mucho humor negro.

El montaje aborda la historia de un pueblito en México al cual llega la filmación de una película de Netflix, irrumpiendo su rutina y convirtiéndolos en extras de sus propias vidas, aunque ellos piensan que el cine les promete una vida distinta, algo que nunca se hace realidad.

“Estamos caricaturizando a nuestros colegas y de alguna manera a nosotros mismos, pero la obra es divertida para quien sea, incluso si nunca han estado en un set de filmación, pero quien sí, puede ver que hay muchas cosas que son abordadas desde una lógica real de cómo funciona una”, comenta Bonilla sobre esta obra, que estrenará el 13 de marzo en el Foro Lucerna del Teatro Milán.

Uno de los desafíos de este montaje, es que la interpretación de los 15 personajes que cuentan la historia está a cargo de sólo dos actores: Juan Carlos Medellín y Alex Gesso.

“Pasamos mes y medio demenuzando el texto, y el hecho de que dos actores hagan todos los personajes te da la oportunidad de jugar todo el tiempo”, señala Juan Carlos, quien también se encargó de la adaptación.

Medellín trasladó el lugar de la trama de Irlanda a México, lo que le permitió hacer referencias a Netflix y a actores mexicanos como Poncho Herrera; aunque el director, Fernando Bonilla, considera que hay muchas cosas en común entre ambos países.

“En cuanto a los contrastes sociales, a los referentes culturales, incluso en el pasado religioso. Los textos irlandeses embonan con México perfectamente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.