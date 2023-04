El impresionante baile de María León con el que arrasa en redes

María León arranca más de un suspiro cuando sube contenido a las redes sociales desde sus cuentas oficiales. La actriz tiene grandes dotes artísticos y se desempeña en todas las disciplinas como una estrella. La danzas son unos de sus fuertes porque no solo lo hace con una gracias sin igual sino que desborda simpatía y sensualidad.

La actriz no le teme al lente de la cámara y se muestra con mucha confianza al momento de moverse en el escenario. María León es una artista completa que en esta ocasión deslumbró a todos con un impresionante baile en el que mueve su cuerpo como una profesional.

El baile de María León (Fuente Instagram @sargentoleon)

El baile sensual de María León

María León compartió en las redes sociales un fragmento en el que se la ve bailando una impresionante danza. “Ya está en todas las plataformas #frionabarriga qué emoción!!! Frio Na Barriga está disponível nas plataformas digitais!”, escribió en español y portugués la morena.

Los comentarios no tardaron en llegar. “El cuerpo que quiero y yo comiéndome como 3 panes ayer jaja”, “Que cuerpazo! de esos que te dan ganas de soltar el chiflido de albañil pero igual de meterte al gym y tomar Herbalife”, “Lindaaaaa! Que delícia estar com você de novo”, “Bella un cuerpo expectacular de puro trabajo y lo que me encanta que no es marcado de gimnasio y muy muy femenino”, “Buenísima coreografía ni dudarlo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores en las redes sociales.

Quién es María León

María León Barrios es una actriz española y el 13 de julio cumplirá 40 años. Es hermana del actor y director Paco León, e hija de la actriz Carmina Barrios. Estudió en la Escuela La Platea de Madrid. Su primer trabajo como protagonista fue en la serie de televisión SMS. En cine trabajó en Fuga de cerebros y Cuerpo de élite. Alcanzó la fama mundial tras su participación en La casa de la flores.