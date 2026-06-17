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Shakira sigue dando de qué hablar luego de que hace casi una semana inaugurara el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, la colombiana se encuentra en Estados Unidos donde ya arrancó su gira "Las mujeres ya no lloran", pero en medio del trabajo se dio tiempo para una cita con el actor mexicano Manuel García-Rulfo.
Las imágenes de la cantante de 49 años y el actor y modelo de 45 circularon en redes desde la noche de ayer, se aprecian saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras platicaban y se reían.
Después fueron vistos en la camioneta del protagonista "Pedro Páramo" y posteriormente bailando salsa muy ambientados y divertidos en el bar restaurante El Floridita en Hollywood, un icónico restaurante de comida cubana y club de salsa ubicado en un pequeño centro comercial sobre Vine Street, en pleno corazón de Hollywood, California.
Una asistente al lugar compartió en redes una fotografía junto a la cantante.
"Cuando ves a Shakira un lunes por la noche".
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¿Quién es el actor mexicano Manuel García-Rulfo?
El actor y modelo mexicano Manuel García-Rulfo, nieto del escritor Juan Rulfo, se ha consolidado como uno de los intérpretes latinoamericanos con mayor proyección en Hollywood, gracias a una carrera que combina producciones internacionales de gran presupuesto con proyectos relevantes en México.
Nacido en Guadalajara, Jalisco, García-Rulfo inició su trayectoria en el modelaje antes de dar el salto a la actuación. Con el paso de los años, logró abrirse camino en la industria cinematográfica estadounidense,y destaca su presencia en papeles de acción, drama y producciones de alto perfil.
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Su reconocimiento global llegó con la serie de Netflix "The Lincoln Lawyer", donde interpreta al abogado Mickey Haller, personaje que lo colocó como protagonista de una de las producciones más vistas de la plataforma y le abrió una nueva etapa de popularidad internacional.
En cine, uno de sus proyectos más significativos es "Pedro Páramo", adaptación de la emblemática novela de Juan Rulfo, donde además existe un vínculo personal, ya que el actor es sobrino nieto del célebre escritor mexicano. Este proyecto reforzó su conexión con una de las obras más importantes de la literatura en español.
García-Rulfo también ha participado en grandes producciones de Hollywood como "Los siete magníficos" (The Magnificent Seven), donde interpretó a Vásquez, así como en la cinta de acción "6 Underground", dirigida por Michael Bay. Su versatilidad también lo llevó a compartir créditos con Tom Hanks en "Un hombre llamado Otto" (A Man Called Otto), y a formar parte del elenco de "Asesinato en el Orient Express", bajo la dirección de Kenneth Branagh.
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Más recientemente, ha sido anunciado como coprotagonista de "Jurassic World Rebirth", una de las nuevas entregas de la exitosa franquicia, donde comparte pantalla con Scarlett Johansson.
Estuvo en un noviazgo formal durante casi tres años con la cantante estadounidense Audrey McGraw, hija de las estrellas de la música country Tim McGraw y Faith Hill, sin embargo, la pareja dio por terminada su relación.
rad
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