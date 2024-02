El drama del Rey Carlos III: Series, películas y documentales para entenderlo

El 2024 podría ser un año complicado para la Familia Real Británica en cuestiones de salud, ya que a principios de enero se informó de un ingreso al hospital de la Princesa de Gales, Kate Middleton, y después del Rey Carlos III, de quien se informó que un crecimiento benigno de próstata, por la cual se le realizó una cirugía al monarca, permitió descubrir un problema aún mayor en su cuerpo, cáncer, lo que acrecienta su drama por llegar al trono, porque primero tuvo que esperar 70 años para ser declarado rey, después luchó porque se aceptara al amor de su vida (Camilla Parker Bowles) como consorte y a tan sólo un año y cinco meses de haber ascendido enfrenta esta prueba que posiblemente le impida cumplir con sus deberes reales.

Si quieren conocer un poco más sobre la historia de Su Alteza Real aquí hay muy buenas opciones que podrás encontrar en las plataformas de streaming:

"SPENCER"

Una película dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, como la princesa Diana, y Jack Farthing, como el príncipe Carlos, aborda de manera ficticia la Navidad de 1991 de la familia real británica, en la residencia de campo de Sandringham House, donde Lady Di tiene un enfrentamiento con su esposo acerca de su ya público romance con Camilla Parker Bowles, viviendo una situación que la pone frente a frente a la decisión más importante de su vida.

¿Dónde verla? HBO Max

"THE CROWN"

Esta superproducción de Netflix cuenta la historia del reinado de Isabel II, desde el momento que contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Edimburgo, hasta el momento del divorcio de los príncipes de Gales, Diana y Carlos, uno de los momentos más complicados para la monarca y que formó parte del annus horribilis, donde claro está hizo su aparición la imagen de Camilla Parker.

¿Dónde verla? Netflix

"EL REY CHARLES: EL SUCESOR"

Se trata de una serie de televisión que muestra una visión futurista del reinado de Carlos, después de la muerte de Isabel II, donde no sólo tendrá que enfrentarse al poder político de Inglaterra, también a la lucha de intereses que se dio dentro de la familia real, a los cuales tendrá que ceder tarde o temprano.

¿Dónde verla? Prime Video

"LA REINA"

Era 1997 y la princesa de Gales acababa de morir en un accidente automovilístico en París, pero la reina Isabel II se negaba a volver a Londres, pues toda la familia real estaba de vacaciones en Balmoral. Se negaba también a ordenar que la bandera ondeara a media asta, pero sobre todo a darle una funeral de una princesa a Lady Di, algo que el pueblo británico exigía, sin embargo, al seguir el acertado consejo del Primer Ministro Tony Blair de darle gusto a la gente, la soberana logra salvar la monarquía, mientras el príncipe Carlos acompaña a sus hijos William y Harry en el duelo.

¿Dónde verla? Youtube

"KING CHARLES AND QUEEN CAMILLA: INTO THE UNKNOWN"

Se trata de un documental realizado en 2005, en el cual se analiza el papel que jugará Camilla para mejorar la imagen de la familia real o si su matrimonio con el entonces príncipe Carlos tendría el efecto contrario, para lo cual se hace un recorrido por su historia juntos y se plantea la posibilidad de que en un futuro pueda ganarse el cariño del pueblo.

¿Dónde ver? Youtube

"CHARLES AND CAMILLA: AGAINST ALL ODDS"

Un documental que se estrenó el año pasado, en él se muestra cómo príncipe Carlos y Camila, duquesa de Cornualles, lucharon contra viento y marea por tener su final feliz, al casarse 35 años después de haber comenzado su romance y cómo se han convertido en una pareja ampliamente aceptada, después de haber enfrentado años de escándalo, atormentados por los medios.

¿Dónde ver? Apple TV

