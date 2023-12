¿Qué ver?: El documental sobre el álbum más vendido de todos los tiempos llega a streaming

El 2 de diciembre de 1983 se estrenó por el canal MTV el video musical de la canción “Thriller”, de Michael Jackson. Se trataba de algo más que un simple video: era un cortometraje de 14 minutos, dirigido por el cineasta John Landis, y que revolucionó la industria musical.

Dicho sencillo fue el último extraído del sexto álbum de Michael, que lanzó el 30 de noviembre de 1982, y que demostró que a un año de su publicación seguía más vivo que nunca.

La historia detrás del emblemático álbum del "Rey del pop", así como del videoclip y su contribución a la historia de la música se detallan en el documental “Thriller 40”, que desde este sábado 2 de diciembre puede verse por la plataforma Paramount+.

“Hay dos cosas en la industria de la música: antes de Thriller y después de Thriller”, dice en los primeros minutos del largometraje el periodista musical Steven Ivory.

Este material audiovisual, disfrutable para fans o no del cantante, hace un repaso por todos los temas que integraron el disco Thriller, que incluyó algunos de los más reconocidos de su carrera como “Billie Jean”, “Beat it” y “Wanna be startin’ somethin’”, así como el dueto que hizo con Paul McCartney “The girl is mine”, e incluye entrevistas con los músicos y productores que acompañaron a Michael como Steve Lukather, fundador del grupo Toto, y testimonios de archivo del propio Michael.

Entre las historias que se van develando está la aportación que Jackson hizo hacia los artistas que tenían su mismo color de piel, pues antes de él la cadena MTV se negaba a transmitir su música.

“Una de las cosas más importantes de ‘Thriller’ son las puertas que abrió para que otros artistas tuvieran la oportunidad de llegar a las listas de popularidad”, señala Ivory, quien cita nombres como Tina Turner, Lionel Ritchie, Whitney Houston y Prince.

De hecho, relatan que cuando se lanzó el video musical de “Beat it” no quisieron programarlo porque decían que su contenido era “para adolescentes blancos”. Fue hasta “Michael Jackson´s Thriller” (nombre del cortometraje que acompaña su canción) que las cosas cambiaron.

“Quise hacer algo tan poderoso y fuerte que todos tuvieran que mostrarlo. Pero quería contar una historia fuerte, que se vendiera por sí misma. Los videos (de entonces) eran terribles, eran sólo un montón de nada para vender una canción. Quería calidad, excelencia, quería lo mejor, quería perfección”, se escucha decir a Jackson, en aquellos años.