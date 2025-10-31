La mañana del 8 de noviembre de 1972, un grupo de jóvenes irrumpió presuroso en el mostrador de Mexicana de Aviación del aeropuerto de Monterrey, a fin de comprar boletos que los trasladaría a la Ciudad de México.

Veinte minutos después del despegue, de acuerdo con expedientes oficiales, los alrededor de 100 pasajeros se enteraron que la aeronave había sido tomada por cuatro jóvenes armados, quienes aseguraban tener consigo explosivos dispuestos a detonar en caso de ser necesario.

La exigencia de los jóvenes que según sus propias palabras sólo luchaban para lograr un cambio real en México, era la liberación de unos amigos detenidos, a cambio de la de de pasajeros y la tripulación.

Pidieron también regresar al aeropuerto regio, a fin de reabastecerse de combustible, pues la nave se dirigiría a Cuba. También advirtieron que todos quienes se acercaran al avión tendrían que estar en ropa interior, a fin de garantizar que no llevaran arma alguna.

Una vez que sus compañeros fueron liberados y llevados al avión, se dejó salir a un grupo de pasajeros, mientras que el resto se fue con ellos a la isla caribeña. Durante el trayecto platicaron amistosamente con los pasajeros, les contaron de injusticias que había en México y hubo pasajeros que les pidieron autógrafos.

Una vez que secuestradores y amigos pisaron tierras cubanas, dejaron en libertad a todos, quienes regresaron al día siguiente a México.

“Es una super historia, había que hacer algo con ella”, dice el productor Eduardo Díaz Casanova, quien ahora está al frente de una adaptación de la historia para convertirse en serie.

“Los invictos” es el título del proyecto que ahora se encuentra en escritura y ha causado interés.

El también productor de “Nadie nos vio partir”, actualmente en los primeros lugares de Netflix y del documental “El guardián de las monarcas”, pensó primero contar la historia como documental, pero llegó la opción de la serie.

Junto con él se encuentra Rodrigo Santos, showrunner en “Belascoarán” , director en “Chespirito: sin querer queriendo”, así como co escritor de “Las muertas”, serie dirigida por Luis Estrada.

“Es un episodio singular en la historia de México, es un periodo agitado con guerrillas de orientación comunista, pero lo que nos interesa no es tanto su carga ideológica, sino lo que pasa con un grupo de personaje que de pronto ponen todo en riesgo y hacen cosas indecibles para rescatar a sus amigos”, aclara Santos.

“Fue una lección de darte cuenta que no importa si eres de derecha o izquierda, sino que es importante defender de la autoridad cuando esta es violenta”, subraya.

Para la confección de la historia, tanto Santos como Melissa del Pozo (“Cartas a distancia”), se acercaron tanto a secuestradores y pasajeros, consultando también un ensayo que el antropólogo Santiago Genovés, quien iba ese avión, escribió para EL UNIVERSAL.

“Este texto es quizá nuestra brújula más clara y porque él se entrevista con los secuestradores quienes hacen esta locura y que les salió bien de milagro, pero estaban viendo por sus amigos”, externa Santos.

“Fue un momento en el que pasaron muchas cosas, por ejemplo, una de las azafatas conoció a su futuro esposo y padre de sus hijos, en el vuelo de regreso”, detalla el creativo.

