La pasada celebración por la Virgen de Guadalupe sirvió para recordar la vez que Pedro Infante y Jorge Negrete, leyendas del cine y la música nacionales, recibieron una rechifla por no saberse una canción dedicada a la llamada Morenita. Esto pasó en 1952 en el Teatro Lírico, en el centro histórico de la Ciudad de México. Manuel Esperón y Ernesto Cortázar habían compuesto “La Guadalupana” y entregado la letra a Infante y Negrete, advirtiéndoles que era larga y no habría apuntador en el escenario. Cada uno interpretó perfecto su parte, pero cuando fue el dúo, todo se vino abajo y la rechifla no se hizo esperar. Esperón contó en varias ocasiones que los regañó fuerte y recordó que podrían ser muy estrellas y famosos, pero con la Virgen no podían meterse.

En diciembre de 1952, Jorge Negrete y pedro Infante le cantaron a La Virgen de Guadalupe en el Teatro Lírico, a unos pasos del Zócalo de la Ciudad de México. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Mexicanos, nominados a los Globos de Oro

Se dio a conocer la lista de nominados a la próxima entrega de los Globos de Oro y México tuvo presencia con el director tapatío Guillermo del Toro, que con “Frankenstein” opta a Mejor Película y Dirección, así como el charolastra Diego Luna, que sigue cosechando reconocimientos gracias a la serie starwarniana de “Andor”. La lista arroja que “Una batalla tras otra”, con Leonardo DiCaprio, lidera con 9 nominaciones la contienda, seguida por el drama noruego "Valor sentimental", con 8, y la cinta de terror de época "Pecadores", con 7. La entrega de la ceremonia organizada por la prensa extranjera en EU se realizará el 11 de enero.

Incómodo momento para Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch, la nueva mexicana Miss Universo, estuvo de nueva cuenta en el interés mediático. Y eso porque dejó inconclusa una entrevista en Telemundo y canceló otras ya pactadas con el canal televisivo. La razón, según conductores de Telemundo, es porque estaba molesta con preguntas que le había hecho al aire, como su opinión sobre las acusaciones sobre Raúl Rocha, dueño del certamen, sobre supuestos nexos con el crimen organizado y la denuncia en su contra por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Durante la charla, Fátima dejó en claro que ella sólo participó y los demás elementos son externos a ella, además de lamentar que se fijaran en lo negativo de lo ocurrido y no en ver el empoderamiento como mujer y sus planes como reina de belleza.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Foto: YouTube / Telemundo

Fátima Bosh evita a la prensa en México

Para seguir con la polémica, Fátima arribó tras varias semanas a su natal Tabasco y lo hizo de manera especial. Para evitar a la prensa en el aeropuerto, su familia decidió sacarla por otra puerta y ser trasladada en camioneta. Algo similar había ocurrido antes en el aeropuerto de la Ciudad de México, al que llegó con sudadera holgada y lentes oscuros. Pasajeros que coincidieron con ella en el vuelo a Tabasco aseguraron que siempre se portó amable y accedía con gusto para fotos. Eso sí, decía que estaba cansada, pero siempre sonriente.

Le llegan quejas a Alfonso Cuarón por el canto de su hija Bu

Alfonso Cuarón, el laureado director por “ROMA” y “Gravedad”, estuvo en la polémica por su hija Bu. Y es que la chica, a la que ha defendido y apoyado con todo, fue criticada duramente por su participación como telonea de Dua Lipa. La joven no convenció con su canto y esto se lo hicieron saber al cineasta, al que le pidieron que ya no le mintiera a Bu y mejor la impulsara a hacer cine, porque la música no era lo suyo. “El talento no se hereda” y “Sé honesto con tu hija” fueron algunas de las frases escritas en la cuenta instagram de Cuarón. Anteriormente el director de “Niños del hombre” e “Y tú mamá también” ha solicitado a sus seguidores escuchen el disco de su hija.

Alfonso Cuarón abraza a Bu, su hija. FOTO: Instagram alfonsocuaron

rad