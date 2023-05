Eduin Caz preocupa a sus fans tras asegurar que ha perdido la tranquilidad

En los últimos meses, Eduin Caz ha logrado convertirse en sinónimo de polémica, y es que cada cosa que hace, dice o publica en sus redes sociales suele generar controversia. Ya sea su separación de Daisy Anahy, su todavía esposa, o los peculiares bailes que interpreta durante sus conciertos, el vocalista de Grupo Firme siempre da de qué hablar.

Sin embargo, en esta ocasión los fans de Caz han expresado su preocupación por el cantante, todo por un inquietante mensaje que publicó en sus redes sociales y con el que dejó en evidencia que, a pesar de estar en uno de los momentos más importantes de su carrera artística, su estado anímico no es el mejor.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "Calidad" compartió algunas fotografías de los conciertos que ofreció, junto con sus compañeros de grupo, el pasado fin de semana como parte de la gira "Hay que conectarla”. En las postales, se puede ver a Eduin sonriendo, tomando y pasando un buen rato junto a sus fans, pero sus palabras dejaron claro que la realidad no es lo que aparenta: "Así otro fin de semana en el cual solo lucho por una tranquilidad emocional, pero sigo fallando", escribió.









Lee también Tras agotar boletos, Luis Miguel anuncia nuevas fechas de conciertos

Caz no dio más detalles al respecto, ni las razones que lo han llevado a creer que ha perdido la tranquilidad; sin embargo, varios usuarios relacionaron el mal momento por el que pasa con la situación que vive con la madre de sus hijos.

En más de una ocasión el originario de Tijuana ha explicado que vive lejos de su esposa y sus hijos, y a pocas semanas de la llegada de su tercer bebé la distancia estaría empezando a pesarle.

Incluso, varios de sus seguidores decidieron mostrarle su apoyo y por qué no, aconsejarlo: "Lo tenías todo, un día te darás cuenta que nada vale más que lo que tenías", "Se te desea esa tranquilidad emocional, Dios te ilumine", "Necesitas tu vida normal de antes de nuevo", "Has perdido tu ancla y no es fácil pero tú puedes. Tienes fuerza y gente cercana que te apoya", "Nada vale más la pena que tu familia", "Somos humanos, las fallas son permitidas y hasta necesarias. Cuando no busques encontrarás", "No te desesperes viejo, son etapas que todos tenemos, acuérdate que todo pasa", "Ojalá encuentres la paz que busques", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Si bien, Eduin suele mantenerse muy en contacto con sus fans y hasta responde algunas de las palabras que le hacen llegar, en esta ocasión no dio ningún tipo de réplica.





Eduin Caz habría evidenciado que no atraviesa por un buen momento personal. Foto: Instagram

Lee también Gloria Trevi explota en pleno concierto, cansada de que le recuerden lo que pasó con Sergio Andrade