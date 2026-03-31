Más Información
Eduardo Santamarina vivió un momento muy especial, pues por primera vez coincidió en Televisa con su hijo mayor Eduardo Santamarina Cantoral, quien adoptó el nombre artístico de Eduardo Zucchi como un homenaje a su abuela materna, Itatí Zucchi, quien le inculcó el amor por el arte y el teatro.
Después de concluir sus estudios de actuación en Londres, Eduardo debutará este 2026, de manera forman, en las telenovelas, con el proyecto "El Renacer de Luna".
Zuchi, quien ha recibido muy buenos comentarios en redes, ya interpretó a un villano en la serie de Telemundo "Lobo, Morir Matando", y ahora, que por primera vez coincidió con su padre en la empresa donde Santamarina comenzó su andar artístico hace 34 años.
Santamarina, un rostro muy conocido en las telenovelas mexicanas, y quien mantuvo una relación sentimental de cinco años con Itatí Cantoral, le dedicó un mensaje de amor a su retoño de 25 años, y confesó que se sentía orgulloso de que siga sus pasos en la actuación.
"Esta fecha será memorable, primer día de coincidir en Televisa,a lado de mi Hijo Eduardo (primogénito/tocayo y ahora ¡YA Colega!). Me siento profundamente orgulloso de tus logros y de que hayas seguido mis pasos,me hiciste sentir ese primer día que pise un foro de TV ya como actor (marzo de 1992) aaaauuuuccchhh, sigue así de grande, sigue así de apasionado, sigue así de comprometido y sobre todo sigue así de AMOROSO. Te Amo hijo mío", se lee.
Eduardo Zucchi respondió al mensaje con palabras igual de amorosas para su padre.
"Te amo papá no pude haber pedido un mejor guía. Gracias por tu entrega, amor y pasión por lo que haces. Te admiro siempre".
Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se conocieron en el Centro de Educación Artística (CEA) y se enamoraron mientras trabajaban juntos en proyectos televisivos.
Tuvieron dos hijos, los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo, nacidos en el año 2000.
La esposa actual de Eduardo Santamarina es la actriz Mayrín Villanueva, la pareja tiene una hija en común llamada Julia Santamarina, nacida en 2009.
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]