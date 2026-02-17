A pesar de tener una carrera todavía corta en el medio del espectáculo, Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, reconoció que ha encontrado en el trabajo de otros actores una guía.

Aunque no niega que sus padres lo han inspirado, Zucchi confesó que es el brasileño, Wagner Moura, quien lo ha marcado.

"Lo veo como un ejemplo para mi carrera. Lo de los Oscar (la nominación de Wagner), te lo juro, lloré de alegría porque pensaba que no iba a pasar. Para mí fue un agasajo”, dijo en un encuentro con los medios.

Ahora, que el joven forma parte de la serie "Lobo, morir matando" fue justamente Moura quien, indirectamente, lo ayudó, pues se inspiró en el trabajo que este hizo en la serie "Narcos" para interpretar a su personaje, un villano.

“Cuando hizo a Pablo Escobar, fue un gran referente para mí porque había puntos en común con mi personaje. Nunca había interpretado a alguien que se mueve desde la rabia, la ira o la malicia. Fue un proceso interesante”, agregó.

Sin embargo, más allá de su papel en la pantalla chica, Zucchi afrimó que valores como la humildad y la disciplina han sido fundamentales en su formación profesional, aprendizajes que atribuye a la educación recibida en casa.

“Lobo, morir matando” se estrena esta noche, en punto de las 22:00 horas, a través de la señal de Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

