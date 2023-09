"Desastre en familia", la cinta que juntará a Itatí Cantoral con su hijo José Eduardo

A bordo de un barco y en Iztapalapa el elenco de “Desatre en familia” dio el claquetazo de grabación para la nueva cinta protagonizada por Itatí Cantoral y Ariel Miramontes.

Dirigida por Manolo Caramés la historia sigue a la familia Meza, dos padres con un par de hijos a quienes la adolescencia los ha alejado y puesto en problemas. Por esta razón deciden hacer un viaje que se vuelve cada vez más místico y reciben el castigo de intercambiar de cuerpos.

"Amo muchísimo a mis hijos y todo mi tiempo es para ellos, intentando tener comunicación", afirma Itatí Cantoral. "Esta película habla de cómo la adolescencia hace que nuestra comunicación no fluya igual que cuando eres un niño y la tecnología y todo lo que implica ser joven te separa del mundo de los adultos, entonces reflexiona sobre cómo sacar lo mejor de los adolescentes y de los adultos para compaginarlo y ser mejores humanos. Es un ejercicio sociológico de que pasaría si los adultos se volvieran jóvenes en esta época", detalla la actriz.

Por su parte José Eduardo, quien hace en esta cinta su debut en cine, interpreta al mejor amigo adolescente del protagonista, por lo que, aunque no compartió escenas con su mamá acepta que ha sido una gran entrenadora actoral.

"Repasaba conmigo las escenas, veíamos las acciones, justo todo lo que aprendí en Nueva York lo estoy poniendo en práctica y ella justamente me da esa refinación que yo no creo haber podido conseguir sin su ayuda porque como ella ya lleva tantos años en esto ya se sabe qué es un texto de derecho al revés y sabe lo que tengo que hacer y lo que no", cuenta José Eduardo.

El joven de 22 años de edad, a quien Itatí tuvo con el también actor Eduardo Santamarina, decidió cambiar su nombre artístico para usar el apellido de su abuela, la actriz argentina Itatí Zucchi, como un homenaje a su carrera y su labor como 'una segunda madre'.

"Decidí hacerlo porque mi abuela siempre ha estado de mi lado, del lado de mis hermanos, de mi mamá, acompañándola a todos los llamados. Toda la industria sabe quién es mi abuela, una amante del arte, ella fue circense, actriz de teatro en Argentina y en Chile. Me acuerdo desde los siete años cómo ella nos recitaba poesía, tragedias griegas y clásicos del teatro, ella siempre me fomentó, fue de mis pilares en el arte y desde que supo que yo quería incursionar en este medio estaba muy orgullosa y yo decidí agradecerle por medio de este homenaje", señaló.

La película que aún no tiene fecha de estreno, filmó una de sus escenas en la réplica de un barco que se encuentra en la alcaldía Iztapalapa donde se llevaría a cabo una fiesta. Con esta historia el elenco espera que los padres se acerquen a sus hijos y viceversa.

"Tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahorita con la tecnología, que las familias nos distanciamos", dice Ariel Miramontes. "Trata sobre la brecha generacional que hay entre padres e hijos y también eso hace que se dividan las familias entonces es una familia que se va a un viaje medio mágico, misterioso y se ponen en los zapatos de otros y eso hace que se vuelven más empáticos".

