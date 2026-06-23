Eddie Garza, chef especializado en cocina basada en plantas y que ha cocinado para celebridades como Richard Marx y Rob Thomas y Saúl “Canelo” Alvarez, ahora se ha puesto tras la cámara para un corto documental.

Se trata de “Echoes from the kitchen”, producción que este miércoles se proyecta dentro del Dances with films, festival creado en 1998 con enfoque a las historias independientes.

El certamen se realiza en el Teatro Chino de Los Ángeles, donde durante varios años se realizó la ceremonia del premio Oscar.

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La producción, hecha a lo largo de diez años, va mostrando la gastronomía, las tradiciones y la vida comunitaria; además de hacer una reflexión sobre la herencia familiar, la identidad binacional y la búsqueda de las raíces.

“Es una historia sobre buscar mis raíces mexicanas. Mi abuelita era cocinera, pero yo tenía muchas dudas sobre la cocina mexicana; así que primero fui a Guanajuato para conocer a su familia y de ahí fui a aprender de otros chefs de cocina ancestral y era algo que se tenía que compartir con todo el mundo”, comenta Garza.

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“Echoes form the kitchen” inició hace una década en Guanajuato, tras la muerte de su abuela. Garza fue recorriendo varios pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas y Cozumel, donde encontró un lugar donde se cocina bajo tierra.

“Siempre he estado buscando a dónde pertenecer (tiene la doble nacionalidad), aquí fue encontrar toda esa riqueza culinaria que hay en México, pero también mi herencia, conectar con de donde vengo e inspirado en mi abuela.

Hace 10 años comencé a registrar cosas y pues salió este documental que acabamos este año”, apunta.

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Ahora espera respuesta por parte del Guanajuato International Film Festival, a realizarse a finales del mes próximo en el lugar donde comenzó todo.

Garza, coautor de la música, comparte créditos con el chef José Antonio Topete Naquid, la cinematografía estuvo a cargo de Mario Mauricio, del estudio Santo Malo, y la edición a cargo de Carla Roda.