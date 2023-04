Dylan Kenjiro quiere mostrar Sinaloa lejos de la tambora, las botas y el sombrero

Mostrar que no todo en Sinaloa es tambora, botas y sombrero, es una de las motivaciones que el joven cantautor Dylan Kenjiro tiene y ha reflejado a través de su música, en la cual lo mismo se escucha hip hop, que funk o R&B, pero siempre buscando marcar la diferencia como sucede con su EP Sinaloense.

"Sinaloense es realmente lo que quería hacer hace tiempo, es algo que representa completamente lo que soy como artista. El sencillo que le da nombre a esta producción, surgió un día que estaba tratando de hacer música sin pensar en nada en específico, solamente me estaba divirtiendo, entonces recordé cuando llegué a la Ciudad de México y me topé con los estereotipos que tienen de la gente del norte, así que cuando terminé la canción se la compartí a algunos amigos y les gustó, aunque pensé que era un tema que no iba a sacar", explicó Kenjiro.

Este joven de 22 años explicó que en ese tema, quiso burlarse un poco de la imagen que en la ciudad tienen de la gente del norte, que no siempre es muy positiva, entonces a través de la letra de "Sinaloense" quiere demostrar cómo eso es sólo un prejuicio.

"Siempre han existido situaciones de violencia en la región, no lo podemos negar, pero también es bonito compartir esta canción con la gente, porque es una forma para que se den cuenta que no todo es delincuencia, como muchos medios de comunicación muestran, mi Estado tiene muchas otras cosas que ofrecer, como la gente que hace arte, o que son increíbles deportistas o empresarios, hay gente muy talentosa, además de lugares turísticos hermosos, eso es lo que trato de mostrar con las seis canciones de este EP".

La oferta musical de Dylan Kenjiro

Los temas de Sinaloense fueron pensados para que el público los escuche o vea sus videos en un orden específico ya que están relacionados entre sí, sin mencionar que sus versiones audiovisuales fueron grabadas en Los Mochis, Sinaloa, donde se muestra lo más bonito del lugar."Me siento muy satisfecho con el resultado y feliz de compartir esto con la gente, para que se den cuenta que en Sinaloa no todo es como las personas se imaginan".

Dylan sabe que su propuesta musical no va acorde a la tendencia actual, porque no suena como lo hace Bad Bunny o J Balvin, pero es precisamente eso lo que busca, que las personas en cuanto escuchen las primeras notas de sus canciones sepan que se trata de él.

"Obvio es complicado remar contra corriente, pero es parte de ir creando tu propio sello; los artistas que hoy son importantes no comenzaron haciendo lo mismo que los demás, sino creando su propio estilo. No me gusta sentir que ya llegue donde debo, sigo trabajando duro para ser mejor porque la competencia es conmigo mismo".

Todos los sencillos de Sinaloense ya están disponibles en plataformas digitales y el canal de Youtube de Dylan Kenjiro, quien espera comenzar pronto con las presentaciones en vivo.

rad