¿Dónde está Alex Kaffie?, cibernautas cuestionan la ausencia del conductor en tv

Los seguidores del conductor Alex Kaffie extrañan su presencia en televisión, así lo han expresado en redes sociales, donde se preguntan por su paradero luego que desde la semana pasada no aparece en el programa matutino "Sale el Sol".

Aunque Alex no se ha pronunciado al respecto, y ha dado "señales de vida" en sus redes sociales, aseguran que habría sido suspendido luego de los señalamientos que hizo sobre el también conductor y compañero de trabajo Nacho Lozano, quien recientemente regresó a Imagen Televisión para reincorporarse al programa "De pisa y corre".

Nacho fue entrevistado en "Sale el Sol", pero a diferencia de otras ocasiones, donde todos los conductores interactúan con el entrevistado, Lozano habría pedido que sólo Paulina Mercado lo entrevistara y no Kaffie ni el resto del equipo.

Alex Kaffie no desea entrevistar a Nacho Lozano

El propio Alex Kaffie, en su columna semanal, expresó lo que había ocurrido con la entrevista en el matutino a Nacho Lozano, y claramente opinó que no deseaba entrevistarlo, es más, dio nombres de personajes con lo que sí le gustaría platicar:

"El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡EXIGIÓ que ÚNICAMENTE Paulina Mercado!, 'nadie más del matutino' lo entrevistara. No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Este servidor codicia, ansia y anhela entrevistar a CIRO GÓMEZ LEYVA, doña ELENA PONIATOWSKA y PEPA FLORES 'MARISOL' ¡no a Nacho Lozano!", se lee.

A través de sus estados en Instagram, Alex Kaffie ha colocado algunos mensajes que cibernautas aseguran son indirectas con respecto a lo que pasó:

"No se brilla apagando el sol de los demás". "Vas a sanar. Porque te ríes con el alma, porque eres de corazón noble, porque la vida tiene algo aún mejor esperando por ti. Porque lo mereces, y porque a pesar de todo, brillas hasta con el alma rota", y "Cuando Dios borra algo de tu vida es porque va a escribir cosas mejores".

Alex Kaffie lanza en sus redes ¿indirectas?

Mientras que su compañero Gustavo Adolfo Infante aseguró no saber qué pasaba con la ausencia de Kaffie, la periodista Ana María Alvarado expresó en su programa de radio que será hasta el 29 de mayo que Alex regrese.

"Si dijo o no dijo algo que haya molestado a la empresa, pues le preguntaré personalmente, cuando lo vea, les pasaré un video en donde él conteste qué es lo que pasó. Pero regresa el 29 de mayo, de ahí no sé más... Me están preguntando qué pasó con Alex Kaffie y yo sé que está de vacaciones porque eso nos informaron el día de ayer".