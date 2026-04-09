Desde su estreno en 2019, "The Boys" se convirtió en una de las series que redefinieron el género de superhéroes, alejándose del idealismo de Marvel y DC para mostrar un mundo más crudo, violento y cercano a la realidad. Ahora, su quinta y última temporada busca cerrar la historia con un enfrentamiento definitivo contra Homelander, interpretado por Antony Starr.

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¿Dónde y cuándo ver la temporada final?

La nueva temporada ya está disponible en Prime Video, se estrenó con los dos primeros episodios.

A partir de ahora, los capítulos se lanzarán cada semana, los días miércoles, con el episodio final programado para su estreno el 20 de mayo, fecha en la que concluirá la historia del equipo liderado por Billy Butcher, personaje de Karl Urban.

¿Qué podemos esperar del final?

La serie promete elevar el conflicto entre los Boys y Los Siete a un punto sin retorno. Homelander se consolidará como una figura cada vez más autoritaria y peligrosa, llevando al límite el control sobre la sociedad.

En esta etapa, la narrativa apunta hacia un colapso social marcado por el poder desmedido, la manipulación mediática y la violencia. Elementos que han estado presentes desde el inicio, pero que ahora alcanzan su punto más crítico.

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Un cierre distinto al cómic

Aunque la serie está basada en el cómic de Garth Ennis, su desenlace podría tomar un rumbo diferente. En la historia original, uno de los giros más impactantes revela la verdadera identidad de Black Noir, algo que en la adaptación ya ha sido modificado.

En pantalla, el personaje ha seguido otra línea narrativa, con un nuevo portador del traje interpretado por Nathan Mitchell, lo que anticipa un final distinto al del material original.

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