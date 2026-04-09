Más Información

Con ciclo de conciertos, María Katzarava celebra 25 años de carrera

Con ciclo de conciertos, María Katzarava celebra 25 años de carrera

Isabel Allende: "La habitación propia es un espacio interior de silencio"

Isabel Allende: "La habitación propia es un espacio interior de silencio"

En Guillermo Sheridan, un López Velarde inagotable e inescrutable

En Guillermo Sheridan, un López Velarde inagotable e inescrutable

Murió el muralista mexicano Melchor Peredo

Murió el muralista mexicano Melchor Peredo

World Press Photo reconoce el ojo del mexicano César Rodríguez

World Press Photo reconoce el ojo del mexicano César Rodríguez

“No queda otro camino que la denuncia” ante el daño arqueológico

“No queda otro camino que la denuncia” ante el daño arqueológico

Desde su estreno en 2019, "" se convirtió en una de lasque redefinieron el género de, alejándose del idealismo de Marvel y DC para mostrar un mundo más crudo, violento y cercano a la realidad. Ahora, su quinta y última temporada busca cerrar la historia con un enfrentamiento definitivo contra Homelander, interpretado por Antony Starr.

Lee también:

¿Dónde y cuándo ver la temporada final?

La nueva temporada ya está disponible en , se estrenó con los dos primeros episodios.

A partir de ahora, los capítulos se lanzarán cada semana, los días miércoles, con el episodio final programado para su estreno el 20 de mayo, fecha en la que concluirá la historia del equipo liderado por Billy Butcher, personaje de Karl Urban.

¿Qué podemos esperar del final?

La serie promete elevar el conflicto entre los Boys y Los Siete a un punto sin retorno. Homelander se consolidará como una figura cada vez más autoritaria y peligrosa, llevando al límite el control sobre la sociedad.

En esta etapa, la narrativa apunta hacia un colapso social marcado por el poder desmedido, la manipulación mediática y la violencia. Elementos que han estado presentes desde el inicio, pero que ahora alcanzan su punto más crítico.

Lee también:

Un cierre distinto al cómic

Aunque la serie está basada en el cómic de Garth Ennis, su desenlace podría tomar un rumbo diferente. En la historia original, uno de los giros más impactantes revela la verdadera identidad de Black Noir, algo que en la adaptación ya ha sido modificado.

En pantalla, el personaje ha seguido otra línea narrativa, con un nuevo portador del traje interpretado por Nathan Mitchell, lo que anticipa un final distinto al del material original.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO. Foto: AP/EFE

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO

Emiliano Aguilar reaparece con Majo Aguilar y desata polémica: “Estos sí tienen sangre Aguilar”. Foto: Instagram/AP

Emiliano Aguilar reaparece con Majo Aguilar y desata polémica: “Estos sí tienen sangre Aguilar”

Nodal anuncia lanzamiento de nueva canción y Ángela Aguilar es su inspiración: “Voy contigo hasta el final”. Foto: AFP

Nodal anuncia lanzamiento de nueva canción y Ángela Aguilar es su inspiración: “Voy contigo hasta el final”

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de Euphoria con impactantes vestidos de lujo. Foto:

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de 'Euphoria' con impactantes vestidos de lujo

Sabrina Carpenter rompe el internet con portada para revista en coqueta lencería. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Sabrina Carpenter rompe el internet con portada para revista en coqueta lencería

[Publicidad]