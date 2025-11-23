Más Información

De acuerdo con Deadline, el cantante y actor estadounidense, conocido artísticamente como Childish Gambino, reveló durante el festival “Tyler, the Creator’s Camp Flog Gnaw”, celebrado en el Dodger Stadium de Los Ángeles, que sufrió serias complicaciones de salud.

Arriba del escenario, el intérprete de “This Is America” explicó por primera vez los motivos que lo llevaron a posponer su gira “The New World Tour” en septiembre del año pasado, una decisión que sorprendió a miles de fans que esperaban verlo en vivo.

“Estaba haciendo esta gira mundial. Me lo estaba pasando genial, me encantó verlos ahí (…) Y tuve un dolor de cabeza muy fuerte en Luisiana, e igualmente fui al concierto. No veía muy bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: ‘Tuviste un derrame cerebral’”.

Además, Childish Gambino detalló que, tras el incidente, tuvo que alejarse de los escenarios para someterse a una cirugía y posteriormente tomar un descanso de su vida musical. Contó que, después del derrame cerebral, los médicos descubrieron otro problema que ponía en riesgo su salud.

Encontraron un agujero en mi corazón. Así que me sometí a esta cirugía y luego tuve que someterme a otra cirugía”.

El cantante de R&B agradeció también el cariño de sus seguidores, reflexionando sobre lo que significó atravesar esta crisis médica para su perspectiva de vida.

“Dicen que todos tenemos dos vidas, y la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una. Tienen una sola vida, chicos. Y, para ser sinceros, la vida que he vivido con ustedes ha sido una gran bendición. Me encanta verlos y actuar para ustedes”.

Childish Gambino. Foto: Archivo
Childish Gambino. Foto: Archivo

Aunque por ahora no tiene presentaciones programadas, se encuentra enfocado en sus próximos proyectos en cine y televisión. Actualmente se prepara para la película de “Community”, donde retomará su papel como Troy Barnes, y también para una posible cinta en solitario de Lando Calrissian dentro de la franquicia de “Star Wars”.

