Durante seis décadas, el universo de gatos en un callejón de Manhattan “engañó” al público. Desde 1961, año de su estreno, hasta la actualidad, se han repetido únicamente los 30 episodios de la serie de “”, considerada como una de las producciones fallidas de Hanna-Barbera.

Su número de episodios es apenas la quinta parte de otras caricaturas más queridas como “Los Picapiedra” (1960), que tuvo 150 episodios, y menos de la mitad de “Los Supersónicos” (1962), que llegó a 75 entregas.

Incluso quedó por debajo de producciones como “Canuto y Canito”, animación sobre unos perros salchicha (padre e hijo), y “Tiro Loco McGraw” (1959), un caballo comisario; cada una con 45 capítulos de 7 minutos de duración, frente a la media hora que tenían los michis (gatos).

“Don Gato y su pandilla” conquista México

Contrario a lo ocurrido en Estados Unidos, “Don Gato y su pandilla” se convirtió en todo un fenómeno dentro del mercado latinoamericano, encabezado por México, donde alcanzó horarios estelares vespertinos en las décadas de los 70 y 80.

Una supercaricatura”, mencionaba cada vez que podía Rogelio Moreno, uno de los conductores principales de Canal 5, en una época en la que él y el “Tío Gamboín” eran los “líderes de opinión infantiles” en la pantalla chica.

Doblaje salva a la serie de Hanna-Barbera

La versión de “Don Gato y su pandilla” para Latinoamérica fue distinta a la original, no en historia o duración, sino por su doblaje, que le dio un sesgo más local, siendo bien recibido por el público.

Jorge Arvizu “El Tata” fue uno de los motores que impulsó el éxito de la serie. Le dio su voz en tono “rudo y tierno” a Pedro Picapiedra, y para esta caricatura interpretó con acento yucateco a “Cucho”, el gatito rosa que en un episodio se enamora de una minina blanca. También creó el tono chillón e infantil de “Benito Bodoque”, que en inglés tenía voz adulta.

“Jamás pensé que fuera a ser trascendente, en ese momento lo disfruté mucho. Benito en inglés tenía una voz ronca estilo gángster que no me gustaba para nada, entonces decidí probar algo más infantil y quedó padrísimo", comentó el propio actor a El Universal en 2011.

¿Cuántos proyectos siguieron de “Don Gato y su pandilla”?

En 2011 se estrenó una cinta producida por la compañía mexicana Ánima Estudios, que contabilizó más de 2 millones de espectadores y donde Arvizu volvió a darle su voz a los gatitos. España, Inglaterra, Argentina y Brasil fueron algunos de los países que la exhibieron.

Tres años después salió una secuela llamada “Don Gato: El origen de la pandilla” (2015), que tuvo una respuesta positiva similar, aunque ya sin la voz del “Tata”, fallecido para entonces.

De la animación nacieron personajes imborrables como Arabela, el veloz caballo al que le gustaba que le tomaran fotografías; el sargento Matute, quien odiaba a la pandilla; el coqueto Panza; el tartamudo Demóstenes y el inquieto Espanto.

A "" solo le bastaron 30 episodios para lograrlo. Actualmente, la serie está disponible en HBO Max para que los fans puedan revivir su infancia junto a sus sobrinos o hijos.

