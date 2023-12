Documental hace frente a la psicosis

José González, el artista sueco de origen argentino, reconoce que ha experimentado a lo largo de su vida diversos episodios psicóticos en los que le era imposible separar la fantasía de la realidad.

Tras convertirse en padre de una niña, en 2017, decidió que esto debía cambiar, por lo que comenzó una rigurosa rutina para tener un mayor control de su vida. Esto es algo de lo que se puede en el documental A tiger in paradise, que ya está disponible en la plataforma MUBI.

“Hace 15 años era algo que me preocupaba, ahora ya no tanto. Hablo tan abiertamente de esto porque me siento muy seguro de que no volveré a caer, mientras me cuide, por eso la metáfora de que uno puede tener ideas que son como tigres, que uno cree que son mansas pero te sacan la pierna”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

El documental arranca con un viaje onírico del músico indie sobre cómo sería ver uno de sus ataques psicóticos pero, asegura, este audiovistual no se centra en él y la condición que vive, sino en temáticas que considera que pueden interesar a los espectadores.

“Para mí el mensaje más importante es ablandar lo que sea dogmático, ver cómo puedes pensar sobre el mundo, la existencia, y sobre nosotros como seres humanos y culturales”, explica José González, cuyas canciones han sonado en series como One tree hill, Scrubs, Bones, por mencionar algunas.

“Es sobre cómo podemos hacer más preguntas que buscar respuestas sin evidencia”.

La idea de documental fue del director Mikel Cee Karlsson, quien lo convenció de hacer los videos de su más reciente álbum Local Valley, pero poco a poco se fue transformando en esta producción, por lo que también retrata una etapa de gran actividad creativa para José, luego de lanzar dicho álbum.

“Para él era importante que yo me abriera un poco sobre mi problema con la psicosis, pero también para abordar otras problemáticas como qué es la realidad y qué es la ficción para el individuo a nivel colectivo. De ese modo encontramos un diálogo que funciona para mí y para Mikel”, detalla.

González está seguro de que hay fans que ignoran su condición y quiere que a través de A tiger in paradise se enteren y pueda ser un tema de conversación. Para José es importante este punto, porque en sus tres últimos álbumes, las letras de sus canciones han dejado de ser personales para ser más globales.

“Entiendo que la música es lo principal para los que escuchan, pero le he puesto al texto también bastante importancia, es algo que con esta película puedo explicar más de cerca, por ejemplo qué pienso sobre la humanidad o la modernidad”, dice el músico.