The Walt Disney Co. montó una presentación con contenido taquillero para los dueños de salas el jueves en CinemaCon, al mostrar el inicio de la nueva película de "Star Wars" y nuevas imágenes de "Avengers: Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Capitán América.

Robert Downey Jr. vuelve como antagonista

Robert Downey Jr. estuvo allí para presentar el tráiler de la película, que reúne a los Avengers y a los X-Men en una cinta de Marvel Studios por primera vez.

“Lo que quiero hacer es soltar como 30.000 spoilers ahora mismo”, comentó Downey.

Regresa a la franquicia no como Iron Man, sino como el principal antagonista, Victor Von Doom, o Doctor Doom.

Kevin Feige señaló que volverán a estrenar "Avengers: Endgame" en septiembre, como antesala de "Avengers: Doomsday", que, según dijo, “retoma donde "Endgame" lo dejó”. Se estrena el 18 de diciembre.

“Creo que puede que lo hayamos logrado”, manifestó Downey.

Evans dijo que solo volvería si había una buena razón, y Doctor Doom era una buena razón.

Grogu y Mando van de cacería

El director de "The Mandalorian and Grogu", Jon Favreau, mostró al público el inicio de la primera película de "Star Wars" en siete años. La cinta, que se estrena el 22 de mayo, comienza con subtítulos que dicen que el Imperio Galáctico ha caído y que antiguos señores de la guerra siguen dispersos por ahí y, en el Borde Exterior, el Mandaloriano y Grogu los cazan.

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La secuencia muestra una batalla de un hombre y un niño contra uno de esos exseñores de la guerra, con una gran pelea en un acantilado nevado mientras intentan derribar lo que parecen caminantes AT-AT. Más tarde, el personaje de Sigourney Weaver regaña al cazarrecompensas por su trabajo desordenado, que dejó al objetivo muerto y a ellos sin nueva información.

Ella también propone una nueva misión, que lo pondría de nuevo en la órbita de los Hutt, con Rotta el Hutt, heredero de Jabba (Jeremy Allen White).

“"Star Wars" me hizo enamorarme del cine", dijo Favreau. "Espero que nuestra emoción y amor y alegría por "Star Wars" se traduzcan para una nueva generación de fans”.

Dijo que hay más de 49 minutos de secuencias filmadas para pantallas de gran formato.

Woody y Buzz debutan en CinemaCon

Tom Hanks y Tim Allen aparecieron en representación de "Toy Story 5", en lo que aparentemente es su primera vez en CinemaCon. Los dos actores bromearon sobre ver imágenes de ellos poniendo voz a Woody y Buzz para la película original, que salió en 1995, y decir que se ven como sus nietos.

Hanks dijo una de sus frases icónicas, “Eres un juguete”, y Allen respondió con una de las suyas, “Eres un hombrecillo triste y extraño”.

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También mostraron una nueva escena que enseña la llegada de Woody de vuelta a la casa de Bonnie tras sus aventuras con Bo Peep. La película se estrena el 19 de junio.

Dwayne Johnson presenta la nueva Moana

Dwayne Johnson ayudó a cerrar la presentación para promocionar la "Moana" de acción real, en la que retoma su papel de Maui.

Dijo que su personaje se inspiró en su abuelo, al mostrar una foto de él en su teléfono, y lo describió como carismático, con un “malvado sentido del humor” y un “espíritu único”. También le encantaba cantar. "My Way", de Frank Sinatra, indicó, era una de sus favoritas.

La nueva Moana, Catherine Laga’aia, también apareció en el escenario con Johnson.

“Crecí viendo "Moana" con mi familia”, contó. “No puedo creer que haya vivido esta experiencia”.

Un estudio potente en la taquilla

Los estrenos de Disney dominaron la taquilla en 2025 con casi 2.500 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y 6.600 millones de dólares a nivel mundial, con éxitos como "Lilo & Stitch", "Zootopia 2" y "Avatar: Fire and Ash" ("Avatar: Fuego y Cenizas"). Motor de taquilla durante muchos años, es apropiado que Disney cerrara CinemaCon.

Ya este año, Disney ha impulsado la taquilla con su éxito original de Pixar, "Hoppers", que hasta la fecha ha recaudado más de 355 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el arranque de la temporada de cine de verano, que comienza el primer fin de semana de mayo, no es una película de Marvel. Es una secuela heredada de su 20th Century Studios: "The Devil Wears Prada 2" ("El diablo viste a la moda 2"). Ajusten sus cinturones.

El impacto de Disney en la industria cinematográfica no puede subestimarse. El año pasado, sus estrenos representaron por sí solos más del 27,5% de la taquilla estadounidense anual. El estudio también tiene una ventana exclusiva en cines de 60 días, la más sólida de Hollywood.

The Walt Disney Co. también enfrenta sus propios desafíos. La compañía comenzó despidos masivos en sus filas el martes, que se espera sumen alrededor de 1.000 empleados, con algunos recortes provenientes del estudio de cine y su departamento de marketing.

Orson Welles dijo una vez: “Si quieres un final feliz, eso depende, por supuesto, de dónde detengas tu historia”. Y así, para una industria de exhibición que opera con márgenes pequeños, y con la taquilla todavía alrededor de un 20% por debajo de sus niveles previos a la pandemia, Disney es lo más cerca que puede estar la conferencia de despedirse por todo lo alto.