Una desagradable sorpresa es la que se llevaron las fans del exOne Direction, Zayn Malik, quien no pudo cumplir con su tercer y último concierto en las Ciudad de México el viernes pasado, ya que algunos problemas de salud no se lo permitieron, al menos eso dio a conocer en un mensaje en su cuenta de Instagram. "He estado muy enfermo desde esta mañana", escribió. Malik aseguró que hizo todo lo posible para poder estar en el escenario, pero lamentablemente "mi cuerpo no me lo permite". Además, expresó su tristeza por no poder cumplir con sus seguidores y agradeció el apoyo que siempre le brindan. "Gracias por su comprensión, les envío amor a cada uno de ustedes", finalizó. Mientras tanto OCESA emitió un comunicado, explicando que el reembolso de los boletos para dicha fecha se realizaría de manera automática, en el caso de las tarjetas de crédito, y quienes hayan acudido a puntos de venta físico, ya podían pedir su reembolso. El cantante inglés ya se había presentado el martes 25 y jueves 27, en el Palacio de los Deportes.

Shakira abre nuevas fechas en México

La cantante colombiana Shakira todavía no ofrece su último concierto en el Estadio GNP, cuando ya ha anunciado que regresará en agosto, con cuatro nuevas fechas en distintas ciudades, entre ellas nuevamente la CDMX. "No me quiero ir. Mis hijos y el cariño que ustedes me dan es todo lo que necesito para ser feliz", expresó Shakira el martes pasado, durante su concierto número cuatro en el GNP, y fue un deseo que se hizo realidad casi de inmediato. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de "La Loba", donde publicó las fechas de su regreso y un mensaje para su público: "México, sigamos haciendo historia juntos". Las nuevas fechas del tour Las mujeres ya no lloran, son: 29 de agosto Ciudad de México, 2 de septiembre Querétaro, 6 de septiembre Guadalajara y 12 de septiembre Puebla.

"Malcom", sin el Dewey original

La secuela de "Malcom, el de en medio" está a punto de comenzar a grabarse, pero se ha dado a conocer que la nueva serie tendrá un gran ausente, Erik Per Sullivan, que daba vida a Dewey no formará parte del elenco, sin que hasta le momento se haya dado a conocer las razones de su ausencia. Fue la revista "Variety" la que dio esta noticia, señalando que Disney ya se dio a la tarea de conseguir al nuevo actor que le dará vida al ocurrente Dewey, y el elegido fue Caleb Ellsworth-Clark, un actor conocido por sus roles en las series "Fargo" y "The Expanse". La revista no dio a conocer los motivos por los que Erik no se unirá al elenco original, sin embargo, sugirió que la decisión de no participar en la producción de Disney se podría deber a que, desde hace 15 años, tomó la determinación de alejarse del mundo del entretenimiento, luego de que en 2010 participara en su última película. "Doce".

De "Emilia Pérez" a "Avengers"

El nombre de Karla Sofía Gascón volvió a sonar con fuerza, pero esta vez por la posibilidad de que forme parte del nuevo filme de Marvel, Avengers Doomsday,en cuyo elenco se encuentran grandes estrellas como Robert Downey Jr. y el regreso del mexicano Tenoch Huerta. Pero el nombre de la actriz española salió a relucir, cuando en redes sociales se compartió una imagen que mostraba las sillas típicas de las producciones cinematográficas, que fueron utilizadas para el lanzamiento de la franquicia. En el respaldo de estas sillas, donde figuran los nombres de los actores reales, apareció el de Karla Sofía, tratándose solo de un montaje. Al respecto Karla Sofía respondió con una historia de Instagram, en la que lanzaba el siguiente mensaje: "No lo descarten, quién sabe si Marvel tendrá, algún día, a la mejor superheroína o villana posible en sus filas". Después del escándalo que Gascón sufrió por unos tuits de antaño, por los cuales fue calificada como racista; la actriz ha ido retomando su vida poco a poco, un ejemplo de ellos fue su reciente aparición en el pasado Festival de Málaga, donde entregó el premio a mejor director.

Mónica Noguera recuerda a Memo del Bosque

"Ya hace más de 30 años que mi adorado Miguel Bosé fue nuestro padrino en Telehit. Mi Memo del Bosque siempre produciendo éxitos", fue lo que escribió la conductora en una publicación de Instagram, donde aparece ella abrazada al cantante español y a un costado se ve a quien fuera su esposo. Cabe recordar que Mónica comenzó su carrera en el programa de Telehit, Top 25, el cual Memo del Bosque producía, es por eso que en un segundo mensaje escribió: "Mis amados Guillermo del Bosque y Miguel Bose a más de 30 años de Telehit". Memo del Bosque y Mónica Noguera fueron novios durante siete años en la década de los 90, posteriormente se casaron pero su matrimonio sólo duró un año. Fue en 2017 cuando los problemas de salud del productor de Telehit comenzaron, le detectaron linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático, y en 2019 se sometió a un trasplante de médula. Pero fue el 19 de marzo cuando su esposa Vica Andrade, dio a conocer que del Bosque había tenido una recaída a través de un video, donde se le ve en una cama de hospital. Actualmente Memo está en un tratamiento oncológico, lucha por recuperarse y se encuentra acompañado de su esposa y sus tres hijos.

