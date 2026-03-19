Cumplir un cuarto de siglo en la televisión y con un concepto que en su base es educativo parece difícil de creer, pero Sergio Sepúlveda lo ha logrado desde que llegó a TV Azteca en el 2000, aunque inició su carrera en otros lugares un poco antes.

El programa que lo consolidó como una de los consentidos del público fue justamente Difícil de creer, que comenzó como una sección de Venga la alegría y posteriormente tuvo su propio espacio, lo cual al conductor le parece el hecho más inverosímil en todo el tiempo que se realizó.

Con tanto tiempo en la industria, Sergio ha sido testigo de la evolución acelerada que han vivido los medios de comunicación y que, considera, no se detendrá y en un futuro cercano incluso los humanos podrían ya no ser requeridos en la televisión.

“Es algo preocupante, hace como un año le dije a mis compañeros Patricio Borghetti y Ricardo, ‘qué buena onda que nos tocó esta época de la tele donde todavía hay seres humanos conduciendo un programa; tarde o temprano lo va a terminar conduciendo un holograma’.

“Yo me siento afortunado de que en esa época en la que ya no tengo que competir con eso, los más jóvenes sí se podrán enfrentar a eso y lo verán en algún tiempo”, asegura.

Para conmemorar estos 25 años, escribió el libro Un mundo difícil de creer, que ya está en librerías, en el que relata historias que ocurrieron durante la grabación del programa en diferentes partes del mundo.