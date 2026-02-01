Diana Sedano, actriz que ha participado en películas como Zeus o Amores modernos, considera que el arte nacional no está teniendo el apoyo que necesita de parte de las productoras y las distribuidoras que operan en el país.

Actualmente se encuentra promocionando Póstumo, cinta de Luisa Carreras que grabaron en 2021 y que hasta este 2026 ha logrado ver la luz en algunas salas contadas, la mayoría de ellas parte de la Cineteca tanto en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Toluca y San Cristóbal de las Casas, algo que bien podría estar relacionado con el recorte presupuestal a la cultura desde hace varios años.

“No solo en el cine, todo el presupuesto cultural está recortado, es una pena, no solo hablo en términos laborales. A mí me da mucha tristeza pensar que haya un estado de cosas que piense que el arte es únicamente un lujo o algo de lo que podemos prescindir”, dice Diana.

Para ella, el camino que se debe seguir para que películas como esta, una historia de realismo mágico en la que actúa junto a Adrián Ladrón, es que las empresas de promoción y distribución se den la oportunidad de apoyar al cine nacional.

“Desconozco los vericuetos que hay en el universo de la distribución o de las programaciones, pero me gustaría que tanto las distribuidoras como las productoras se arriesgaran, porque siento que la gente sí queremos ver otras películas más allá de las que siempre vemos”, exige.

Póstumo llegó a carteleras apenas el 23 de enero, casi cinco años después de haberse filmado y ahora debe enfrentar otra batalla: la de no perderse en la inmensidad del cine, pues Diana asegura que aunque no está en contra de las cintas comerciales, sería bueno dar más atención a los proyectos más “under” para que la gente sea la que decida su futuro.

“Lo que pasa es que la gente no se entera de que están estas películas, ¿cómo pueden saber si les gusta o no les gusta un tipo de cine si no tienen idea de que existe? Eso es lo importante, que el cine llegue a las personas”.