Diana Bovio explora en la rutina matrimonial

¿Quién no ha tenido el sueño de comenzar una relación especial con su cantante favorito en la adolescencia? Al menos en la ficción, Diana Bovio lo ha logrado.

La actriz de Mirreyes contra Godínez protagoniza, al lado de Roberto Quijano (Mala fortuna), la película Amor y matemáticas, en donde una mujer, ya con familia, descubre que tiene como vecino a una exestrella pop juvenil de la que ella estaba enamorada.

“Todo pasa en un vecindario donde todos son iguales. Los dos tienen hijos. La mediocridad y el miedo que hay en los personajes creo es lo que me gustó”, dice la realizadora Claudia Sainte-Luce.

El guión nació de la escritora Adriana Pelusi (Control Z e Infelices para siempre), a la que le encantan los clubes de fans por las locuras que llega a hacer la gente por sus artistas favoritos, lo cual está ampliamente documentado, incluso llegando a consecuencias fatales. “Para mí todo eso es incomprensible, pero maravilloso”, dice.

El camino para poder hacerlo no fue fácil, pues a donde llevaba la historia, siempre le pedían modificaciones, como incluir el narcotráfico. Fue hasta que llegó con Sainte-Luce, realizadora de Los insólitos peces gato, que encontró cabida para su historia.

“Con ella surgió este universo en la película, ella conoció muy bien la historia”, indica la autora.

Los personajes principales son Mónica (Bovio), una mujer quizá no tan a gusto con la vida marital que lleva, y Billy (Quijano), este último alejado ya de la música y mantenido por su mujer, a quien hasta en la manera de hablar se le nota el aburrimiento.

“La mayoría de los seres humanos en algún momento atravesamos por ese desencanto y se me hace triste. Es poca la gente que se dedica a sus sueños, porque claro, hay que pagar rentas, comidas y cosas así”, reflexiona Sainte-Luce.

Amor y matemáticas permitió a Bovio incursionar en un cine menos comercial. Lo curioso es que fue seleccionada cuando fue vista por Sainte-Luce en Mirreyes contra Godínez.

“Este es un tipo de personaje al que normalmente no tengo tanto acceso, me tienen clasificada en la comedia muy comercial y para mí era un deseo hacer un personaje con capas, por eso me hice actriz, y no por menospreciar lo que he hecho antes, con lo que me siento plena”, expresa la actriz.

El filme tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés), pasando después por el de Guadalajara (FICG), el año pasado.